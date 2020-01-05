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05.01.2020 11:17
Рубрика: Общество

В России заработает единый портал с курсами для педагогов

Текст: Ксения Колесникова
В России появится единый федеральный портал, где будут собраны образовательные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для учителей. Как рассказала министр просвещения Ольга Васильева в интервью журналу "Вестник образования", все программы на этом сайте пройдут федеральную профессионально-общественную экспертизу.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

- Важную роль в регионах выполняют институты развития образования и институты повышения квалификации. Их модели работы должны отвечать запросам современного образования. В этом смысле нашу систему дополнительного профобразования ждет модернизация. Или, вернее сказать, перенастройка, - рассказала Ольга Васильева. - Институты должны не только повышать предметный уровень, но и формировать у педагогов гибкие компетенции. Учителю нужно уметь поставить с учениками образовательную цель, выбирать инструменты для ее достижения, учить работать в коллективе, решать междисциплинарные задачи и использовать для этого самые современные технологии.

По словам министра, уже 10 января 2020 года стартует единый федеральный портал цифровой образовательной среды дополнительного профобразования. Платформа - набор сервисов для поддержки учителей. В нее будут включены профессиональные программы и электронные курсы. Они уже прошли серьезный отбор в 19 пилотных регионах.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Все учителя в России пройдут профстажировки

Были выбраны и прошли обучение 260 человек - кандидатов в федеральные эксперты. Они будут и дальше проводить содержательную экспертизу дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей. После экспертизы эти программы попадут в специальный реестр. По сути, это банк данных с электронными курсами, доступными педагогам по всей России. Он позволит учителю выстроить собственную траекторию развития.

- Каждому учителю это поможет с выбором тех программ и тех организаций, в которых он получит реальную помощь в преодолении собственных затруднений, - отметила Ольга Васильева. - Точкой сбора информации по таким программам и станет единый федеральный портал. В работу с ним будут включены центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, региональные институты развития образования и повышения квалификации.

Общество Образование

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