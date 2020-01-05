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05.01.2020 08:05
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врачи рассказали о безопасной для здоровья порции колбасы

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Совсем отказываться от употребления колбасы здоровому человеку не стоит, так как в небольших количествах продукт даже может принести пользу - например, стать источником энергии для тех, кто активно занимается спортом.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По словам главного внештатного специалиста диетолога Минздрава России Виктора Тутельяна, вполне можно себе позволить съесть пару ломтиков сырокопченой колбасы хорошего качества - это пойдет на благо организму. Другое дело употреблять за один раз сто граммов продукта. Это, конечно, вредно.

Диетолог посоветовал не считать калории, а научиться чувствовать организм и понимать, что после любого переедания должен следовать разгрузочный день. Так сохраняется баланс.

Профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов считает, что два раза в неделю колбасу есть можно, но не надо заменять ей натуральное мясо.

Злоупотреблять колбасой опасно, так как есть некоторая связь между ее употреблением в больших количествах и онкологией - раком желудка и толстой кишки, передает РИА Новости.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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