Вышел новый трейлер "Доктора Дулиттла"

Американский кинематограф в лице кинокомпании Universal вновь взялся за сложную задачу - экранизацию британской детской классики начала двадцатого века, "Удивительного путешествия доктора Дулиттла" (Dolittle).

Два года назад Walt Disney Pictures выпустил на экраны неубедительного "Кристофера Робина" о Винни-Пухе и сыне его автора, А. Милна.

На этот раз объектом пристального внимания стал соотечественник Милна Хью Лофтинг, начавший создавать свои произведения о Докторе Дулиттле для малышей в схожих условиях, во время Первой мировой войны, в попытках спасти свой рассудок, частично уйдя мыслями в вымышленный полуволшебный мир.

Роль Доктора Дулиттла, ветеринара, космополита, гуманиста, владеющего всеми языками, на которых только могут говорить представители фауны разных континентов (а также - одного из прототипов Доктора Айболита Корнея Чуковского) довелось исполнить Хью Джекману.

А его многочисленные подопечные заговорят голосами известных коллег Джекмана: Рами Малек (горилла Чи-Чи), Октавия Спенсер (утка Даб-Даб), Эмма Томпсон (попугаиха Полинезия), Рэйф Файнс (тигр Барри), Селена Гомес (жираф Бэтси), Том Холланд (пес Джип), Марион Котийяр (лиса Туту), Кумэйл Нанджиани (страус Плимптон), Джин Сина (полярный медведь Йоши), а также Антонио Бандерас, Майкл Шин и Гарри Коллетт.

Зрелище, судя по новому трейлеру, выйдет наверняка несколько безумное, но детской аудитории, скорее всего, понравится. Мировая премьера фильма состоялась 1 января 2020 года, на российские экраны лента выйдет 20 февраля.

Предыдущий трейлер - здесь.