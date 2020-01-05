Зеленский улетел на новогодние каникулы в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский уехал вместе с семьей на новогодние каникулы в Оман. Об этом сообщает новостное издание Strana.ua.

По сведениям СМИ, опубликовавшего фотографии президента на фоне пальм, Зеленский с семьей находится на побережье Оманского залива недалеко от столицы страны - Маската.

Это же издание сообщает, что Зеленский остановился в одном из самых дорогих отелей в Омане, где стоимость президентского люкса составляет порядка четырех тысяч евро в сутки.