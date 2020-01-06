275 лет назад родился изобретатель воздушного шара Монгольфье

Братья Монгольфье - Жак-Этьенн и Жозеф-Мишель - открыли человечеству дорогу в небо, а их воздушные шары более чем на столетие стали единственным средством передвижения людей по воздуху.

Младший из братьев, Жак-Этьенн, родился 6 января 1745 года во французском городке Аннонэ. Его отец, владелец небольшой бумажной фабрики, даже представить себе не мог, что его "младшенький", а вместе с ним и старший сын Жозеф-Мишель станут "небесными первопроходцами". Кстати, всего в семье было шестнадцать детей. Жозеф и Жак были соответственно 12-м и 15-м ребенком.

Трудно сказать, кто первый из них задался классическим вопросом: почему люди не летают? Но факт остается фактом: идея подняться над землей овладела братьями раз и навсегда. Первым осенило Жозефа, после того, как однажды проходя мимо прачечной, он случайно увидел, как сушившиеся над огнем простыни надувались и вздымались вверх.

Одержимые мечтой о полете, братья разработали и построили первые воздушные шары шары, наполненные горячим воздухом, - монгольфьеры. Задворки семейной фабрики стали "испытательным полигоном".

1783 год вписан особой строкой в биографию Монгольфье. Так, 5 июня воздушный шар впервые поднялся в небо. Диаметр "летающего мешка" составлял около 12 метров. Он был сшит из холста и обклеен бумагой. Мало кто из присутствующих верил, что это чудо может взлететь. В топке под оболочкой сжигали шерсть, бумагу, дерево и мокрую солому. Как выяснилось, если оболочку наполнять нагретым сырым воздухом, а не сухим, то подъемная сила аэростата будет больше.

О том, как прошел первый полет, был составлен протокол. В нем зафиксировано: воздушный шар продержался в воздухе 8 минут и пролетел на высоте 520 метров около 3 км.

Первые полеты были без пассажиров. Они появились на борту монгольфьера спустя три месяца, 19 сентября 1783 года: при демонстрации шара в Версале в гондолу посадили барана, утку и петуха, которые стали первыми в истории авиапутешественниками. Остались воспоминания, что за полетом наблюдали король Людовик XVI и Мария-Антуанетта. Животные прекрасно перенесли воздушное путешествие, но петух, говорят, все-таки пострадал: на него наступил баран.

Примечательно, что 170 с лишним лет спустя дорогу в космос для человека проложили тоже животные - легендарные собаки Лайка, Белка и Стрелка.

Воодушевленные успешной демонстрацией в Версале, Жозеф и Жак-Этьен принялись за изготовление самого большого воздушного шара, который мог бы поднять в воздух двух человек. Новый воздушный шар разительно отличался от предшественников: имел овальную форму, более 13 метров в диаметре, объем более 2 тысяч кубических метров и вес 500 килограммов. К тому же его разукрасили знаками зодиака и цветами.

21 ноября 1783 года из замка в окрестностях Парижа отправился в полет первый монгольфьер, управляемый людьми - физиком Жаном-Франсуа Пилатром де Розье и маркизом д'Арлавдом. Смельчаки поднялись над землей на высоту 1 км и преодолели за 25 минут больше 8 км. Они стали первыми аэронавтами. К сожалению, через два года физик Пилатр де Розье погиб, став первой в мире жертвой авиакатастрофы. 15 июня 1785 года он вместе с другом, механиком Пьером-Анжем Роменом собирался пересечь на монгольфьере Ла-Манш. Но через 15 минут после взлета воздушный шар загорелся и взорвался...

Изобретение братьев Монгольфье принесло им огромную известность. Они стали членами Академии наук, а король пожаловал им дворянский титул и герб с девизом "Так поднимаются к звездам".