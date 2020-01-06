275 лет назад родился изобретатель воздушного шара Монгольфье

Новости

В Грузии при сходе лавины погиб турист из России 09:35
В Якутии марафонцы пробежали 42 километра при 45 градусах мороза 09:17
Помпео назвал условие выхода Венесуэлы из кризиса 09:10
Россия и Канада сыграют в разных группах на МЧМ-2021 08:59
В Таиланде оштрафовали двух россиян за секс на пляже 08:51
В Хабаровском крае из пожара спасли пятимесячного ребенка 08:48
"Акулы" испортили юбилей Овечкину 08:44
Австрийский режиссер приступил к съемкам фильма об амурском тигре 08:24
Генсек НАТО созвал срочное заседание Североатлантического совета 08:00
Названа ошибка при заваривании чая, превращающая полезный напиток в яд 08:00
В Приамурье женщина погибла из-за непотушенной сигареты 07:42
"СКА-Нефтяник" выиграл Суперкубок России по хоккею с мячом 07:03
СМИ: В колодце у военной базы США в Японии обнаружили ядовитые кислоты 06:57
В Якутии число заболевших корью выросло до 68 06:45
На Камчатке объявлено штормовое предупреждение 06:22
Трамп пообещал ввести против Ирака невиданные санкции 05:47
В Приморье достали 29 провалившихся под лед автомобилей 05:24
Более 40 машин столкнулись в Южной Корее 04:38
Социал-демократ Миланович победил на выборах президента Хорватии 04:12
Венесуэльская оппозиция назначила Гуайдо главой парламента 03:17
Франция, ФРГ и Британия призвали Ирак поддержать коалицию против ДАИШ 02:37
Трое американских военных погибли при атаке боевиков в Кении 01:32
Хоккеисты сборной России признали, что проиграли из-за своих ошибок 01:17
Турецкий президент Эрдоган отправил войска в Ливию 00:46
Сергей Собянин и Андрей Воробьев покатались на лыжах в Подмосковье 00:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Путь к Рождеству: как узнать хорошего священника
Путь к Рождеству: как узнать хорошего священника
06.01.2020 09:29
Рубрика: Общество

275 лет назад родился изобретатель воздушного шара Монгольфье

Текст: Наталия Ячменникова
Братья Монгольфье - Жак-Этьенн и Жозеф-Мишель - открыли человечеству дорогу в небо, а их воздушные шары более чем на столетие стали единственным средством передвижения людей по воздуху.
Фото: wikimedia.org Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

Младший из братьев, Жак-Этьенн, родился 6 января 1745 года во французском городке Аннонэ. Его отец, владелец небольшой бумажной фабрики, даже представить себе не мог, что его "младшенький", а вместе с ним и старший сын Жозеф-Мишель станут "небесными первопроходцами". Кстати, всего в семье было шестнадцать детей. Жозеф и Жак были соответственно 12-м и 15-м ребенком.

Фото: Library of Congress/loc.gov
165 лет назад родился изобретатель Жиллетт

Трудно сказать, кто первый из них задался классическим вопросом: почему люди не летают? Но факт остается фактом: идея подняться над землей овладела братьями раз и навсегда. Первым осенило Жозефа, после того, как однажды проходя мимо прачечной, он случайно увидел, как сушившиеся над огнем простыни надувались и вздымались вверх.

Одержимые мечтой о полете, братья разработали и построили первые воздушные шары шары, наполненные горячим воздухом, - монгольфьеры. Задворки семейной фабрики стали "испытательным полигоном".

1783 год вписан особой строкой в биографию Монгольфье. Так, 5 июня воздушный шар впервые поднялся в небо. Диаметр "летающего мешка" составлял около 12 метров. Он был сшит из холста и обклеен бумагой. Мало кто из присутствующих верил, что это чудо может взлететь. В топке под оболочкой сжигали шерсть, бумагу, дерево и мокрую солому. Как выяснилось, если оболочку наполнять нагретым сырым воздухом, а не сухим, то подъемная сила аэростата будет больше.

О том, как прошел первый полет, был составлен протокол. В нем зафиксировано: воздушный шар продержался в воздухе 8 минут и пролетел на высоте 520 метров около 3 км.

Первые полеты были без пассажиров. Они появились на борту монгольфьера спустя три месяца, 19 сентября 1783 года: при демонстрации шара в Версале в гондолу посадили барана, утку и петуха, которые стали первыми в истории авиапутешественниками. Остались воспоминания, что за полетом наблюдали король Людовик XVI и Мария-Антуанетта. Животные прекрасно перенесли воздушное путешествие, но петух, говорят, все-таки пострадал: на него наступил баран.

Фото: РИА Новости
Исполнилось 75 лет со дня смерти предсказавшего атомную бомбу ученого

Примечательно, что 170 с лишним лет спустя дорогу в космос для человека проложили тоже животные - легендарные собаки Лайка, Белка и Стрелка.

Воодушевленные успешной демонстрацией в Версале, Жозеф и Жак-Этьен принялись за изготовление самого большого воздушного шара, который мог бы поднять в воздух двух человек. Новый воздушный шар разительно отличался от предшественников: имел овальную форму, более 13 метров в диаметре, объем более 2 тысяч кубических метров и вес 500 килограммов. К тому же его разукрасили знаками зодиака и цветами.

21 ноября 1783 года из замка в окрестностях Парижа отправился в полет первый монгольфьер, управляемый людьми - физиком Жаном-Франсуа Пилатром де Розье и маркизом д'Арлавдом. Смельчаки поднялись над землей на высоту 1 км и преодолели за 25 минут больше 8 км. Они стали первыми аэронавтами. К сожалению, через два года физик Пилатр де Розье погиб, став первой в мире жертвой авиакатастрофы. 15 июня 1785 года он вместе с другом, механиком Пьером-Анжем Роменом собирался пересечь на монгольфьере Ла-Манш. Но через 15 минут после взлета воздушный шар загорелся и взорвался...

Изобретение братьев Монгольфье принесло им огромную известность. Они стали членами Академии наук, а король пожаловал им дворянский титул и герб с девизом "Так поднимаются к звездам".

Общество Наука

Главное сегодня

Трамп пообещал ввести против Ирака невиданные санкции
Иран объявил о пятом этапе сокращения своих обязательств в ядерной сфере
Гуайдо сместили с поста спикера Нацассамблеи Венесуэлы
Турецкий президент Эрдоган отправил войска в Ливию
Александр Большунов выиграл "Тур де Ски"