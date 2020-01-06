"Акулы" испортили юбилей Овечкину

В матче против "Сан-Хосе" Александр Овечкин отметил десятилетний юбилей с момента, как он стал капитаном "Вашингтона". Команда россиянина уступила о овертайме 4:5.

Александр Овечкин стал капитаном "Вашингтона" пятого января 2010 года. В честь этого события в матче против "Сан-Хосе" поклонники столичного клуба устроили россиянину овацию, которую поддержали хоккеисты и тренерский штаб "Кэпиталз".

Ранее сам Овечкин признался, что прекрасно помнит тот день, когда ему был предложен этот ответственный пост. "Тогда никто не верил, что мы сможет чего-то добиться, а мы выиграли Кубок Стэнли", - сказал он.

Однако юбилей Овечкину испортили хоккеисты "Сан-Хосе". В овертайме они добились победы - 5:4. Особенно старался у "акул" Эвандер Кейн, оформивший хет-трик. Александр Овечкин в этом матче очков не набрал. Голевой передачей отметился Евгений Кузнецов.

В другом матче "Тампа-Бэй" обыграла "Каролину" - 3:1. У проигравших автором гола стал российский форвард Андрей Свечников, для которого эта шайба стала 18-й в сезоне. В составе "Молний" две голевые передачи сделал Никитв Кучеров. Голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29.

"Флорида" переиграла "Питтсбург" - 4:1. У победителей один гол на счету Евгения Дадонова.