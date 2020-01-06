Новости

В Грузии при сходе лавины погиб турист из России 09:35
В Якутии марафонцы пробежали 42 километра при 45 градусах мороза 09:17
Помпео назвал условие выхода Венесуэлы из кризиса 09:10
Россия и Канада сыграют в разных группах на МЧМ-2021 08:59
В Таиланде оштрафовали двух россиян за секс на пляже 08:51
В Хабаровском крае из пожара спасли пятимесячного ребенка 08:48
"Акулы" испортили юбилей Овечкину 08:44
Австрийский режиссер приступил к съемкам фильма об амурском тигре 08:24
Генсек НАТО созвал срочное заседание Североатлантического совета 08:00
Названа ошибка при заваривании чая, превращающая полезный напиток в яд 08:00
В Приамурье женщина погибла из-за непотушенной сигареты 07:42
"СКА-Нефтяник" выиграл Суперкубок России по хоккею с мячом 07:03
СМИ: В колодце у военной базы США в Японии обнаружили ядовитые кислоты 06:57
В Якутии число заболевших корью выросло до 68 06:45
На Камчатке объявлено штормовое предупреждение 06:22
Трамп пообещал ввести против Ирака невиданные санкции 05:47
В Приморье достали 29 провалившихся под лед автомобилей 05:24
Более 40 машин столкнулись в Южной Корее 04:38
Социал-демократ Миланович победил на выборах президента Хорватии 04:12
Венесуэльская оппозиция назначила Гуайдо главой парламента 03:17
Франция, ФРГ и Британия призвали Ирак поддержать коалицию против ДАИШ 02:37
Трое американских военных погибли при атаке боевиков в Кении 01:32
Хоккеисты сборной России признали, что проиграли из-за своих ошибок 01:17
Турецкий президент Эрдоган отправил войска в Ливию 00:46
Сергей Собянин и Андрей Воробьев покатались на лыжах в Подмосковье 00:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Путь к Рождеству: как узнать хорошего священника
Путь к Рождеству: как узнать хорошего священника
06.01.2020 08:44
Рубрика: Спорт

"Акулы" испортили юбилей Овечкину

Текст: Максим Домчев

В матче против "Сан-Хосе" Александр Овечкин отметил десятилетний юбилей с момента, как он стал капитаном "Вашингтона". Команда россиянина уступила о овертайме 4:5.

Фото: AP Photo/Karl B DeBlaker
Овечкин набрал 40-е очко в сезоне

Александр Овечкин стал капитаном "Вашингтона" пятого января 2010 года. В честь этого события в матче против "Сан-Хосе" поклонники столичного клуба устроили россиянину овацию, которую поддержали хоккеисты и тренерский штаб "Кэпиталз".

Ранее сам Овечкин признался, что прекрасно помнит тот день, когда ему был предложен этот ответственный пост. "Тогда никто не верил, что мы сможет чего-то добиться, а мы выиграли Кубок Стэнли", - сказал он.

Однако юбилей Овечкину испортили хоккеисты "Сан-Хосе". В овертайме они добились победы - 5:4. Особенно старался у "акул" Эвандер Кейн, оформивший хет-трик. Александр Овечкин в этом матче очков не набрал. Голевой передачей отметился Евгений Кузнецов.

В другом матче "Тампа-Бэй" обыграла "Каролину" - 3:1. У проигравших автором гола стал российский форвард Андрей Свечников, для которого эта шайба стала 18-й в сезоне. В составе "Молний" две голевые передачи сделал Никитв Кучеров. Голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29.

"Флорида" переиграла "Питтсбург" - 4:1. У победителей один гол на счету Евгения Дадонова.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Спорт Хоккей Игроки и тренеры Александр Овечкин

Главное сегодня

Трамп пообещал ввести против Ирака невиданные санкции
Иран объявил о пятом этапе сокращения своих обязательств в ядерной сфере
Гуайдо сместили с поста спикера Нацассамблеи Венесуэлы
Турецкий президент Эрдоган отправил войска в Ливию
Александр Большунов выиграл "Тур де Ски"