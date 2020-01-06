Армия Хафтара установила контроль над ливийским городом Сирт

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара заняла город Сирт. Как передает телеканал Sky News Arabia, в настоящее его силы контролируют центр города, местный аэропорт и прибрежный порт.

Как отмечает Reuters, захват Сирта является важным стратегическим достижением для Хафтара, который с апреля ведет наступление на столицу Триполи, находящуюся под контролем правительства национального согласия, признанного международным сообществом.

Напомним, сейчас в Ливии существуют два органа исполнительной власти: ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом, которых поддерживает ЛНА Хафтара.

В декабре Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации там террористических группировок. По словам Хафтара, битва за Триполи подходит к концу, и тот факт, что столица будет освобождена, не должен вызывать сомнений. На прошлой неделе он объявил о всеобщей мобилизации для противостояния любым иностранным войскам, которые будут направлены в Ливию. В первую очередь речь идет о турецких военных, которые начали передислокацию для поддержи НПС, которое подписало в прошлом году с Анкарой меморандум о сотрудничестве в военной сфере.