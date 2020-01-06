Белорус Сергей Вязович победил на втором этапе "Дакара" среди грузовиков

В любом возрасте соблазнительно краешком глаза заглянуть в свои детские мечты, в которые сохранилось добрые воспоминание о летающих тарелках и беспилотных самолетах, роботах-поварах, врачах и полицейских. Но сложно представить, что именно на эту сказку наяву сориентировал 6 января участников второго этапа трансконтинентального ралли "Дакар-2020" штурманский маршрут, который пролег из Эль-Ваджха в Неом.

В уточненном стартовом протоколе в понедельник было зафиксировано 139 мотоциклистов, 22 квадроциклиста, 80 экипажей на внедорожниках, 42 - на мотовездеходах, 44 - на грузовиках. Спортсменов в пяти категорияз ожидали 367 километров боевой дистанции по каменистой и грунтовой поверхности.

Будет не лишним напомнить, что этот уголок морского побережья, которому нет еще и трех лет, считается уникальным проектом Саудовской Аравии по созданию умного трансграничного города. Даже управляя климатом над безжизненной пустыней на побережье внутреннего моря Индийского океана, местные чародеи со временем смогут расселять на небосклоне искусственные облака, которые обеспечат дождь и орошение земли.

И хотя у интеллектуального эксперимента есть критики, и даже не исключена конкуренция со всемирно известным курортом Шарм-эль-Шейх, расположенном на другой стороне Красного моря, отцы-основатели арабского чудо-проекта уверены в успехе нового инновационного центра отдыха и туризма, первый этап создания которого планируется завершить в ближайшие пять лет.

Радость заслуженной победы ожидала на финише в Неоме белорусского капитана "Красных зубров" Сергея Вязовича на МАЗе - 3 часа 47 минут 44 секунды. Российский пилот команды "КАМАЗ-мастер" Дмитрий Сотников уступил ему 1 минуту 46 секунд. Третьим пришел на финиш другой экипаж "КАМАЗ-мастер" из Союзного государства под управлением Андрея Каргинова (+2.07).

Судя по данным судейского листа, действующий победитель "Дакара" Эдуард Николаев занял пятое место (+10.52), а триумфатор предыдущего этапа Антон Шибалов отстал от него на четыре минуты, заняв шестую позицию. Так что пока в общем зачете у грузовиков лидирует Вязович с общим временем 7 часов 29 минут 52 секунды. Вторым идет Сотников (+4.20), третьим - Каргинов (+07,12).

Еще один наш соотечественник Владимир Васильев, который днем раньше пробил на трассе четыре колеса, показал только 12-й результат, уступив 27 минут 10 секунд победителю этапа южноафриканцу Жинелю де Виллерсу на Toyota. Вторым в зачете внедорожников стад аргентинец Орландо Терранова, который лидирует в общем зачете после двух этапов. Замкнул тройку на втором этапе Халид Аль Кассими из ОАЭ на Peugeot. В общем зачете вторым идет Карлос Сайнс-старший, а замыкает тройку Нассер Аль Аттия из Катара.

Сергей Карякин, который в зачете мотовездеходов в первый день показал пятый результат, уступил больше четверти часа победителю второго спецучастка "Дакара" Франсиско Лопесу Контардо, возглавляющему общий зачет по итогам двух дней. И все-таки фортуна пока на стороне пилота, который сумел отыграть одну позицию в генеральной классификации и в настоящий момент занимает в ней четвертую позицию, сообщают обозреватели ралли.

А в зачете мотоциклов, старт которым открыл действующий чемпион "Дакара" австралиец Тоби Прайс, по информации местных источников, победу на втором этапе одержал Росс Бранч из Ботсваны. Ставший вторым британец Сэм Сандерленд лидирует в общем зачете.

Кстати, для мотоциклистов и квадроциклистов второй этап ралли марафонский. По приезду в Неом транспортные средства поместят в закрытый парк, чтобы исключить техническую помощь со стороны команды. Обслуживать своих трудолюбивых коней, на которое отводится максимум десять минут, пилоты будут сами.

Как уже сообщал "СОЮЗ", рейд "Дакар-2020", стартовавший 5 января в Джидде, завершится через двенадцать дней, 17 января, в Киддии. А до того его участникам предстоит преодолеть в Саудовской Аравии около восьми тысяч километров, в том числе пять тысяч - спецучастки.