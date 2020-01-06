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06.01.2020 19:30
Рубрика: Спорт

Биатлонистка Юрлова-Перхт пропустит этап КМ в Оберхофе из-за болезни

Текст: Анна Козина

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт из-за болезни не примет участие в четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе, сообщается в официальном микроблоге Союза биатлонистов России (СБР) в Twitter. В составе национальной команды ее заменит Анастасия Поршнева.

Фото: РИА Новости
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"Сборная проводит сбор в австрийском Обертиллиахе. В составе все участники январских этапов Кубков мира кроме Юрловой-Перхт. Катя заболела, и в Оберхофе ее заменит Анастасия Поршнева", - говорится в сообщении.

После трех стартовых этапов Юрлова-Перхт занимает 15-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 145 очков. Поршнева замыкает тройку лидеров в общем зачете второстепенного Кубка IBU.

Состав сборной России на январские этапы Кубка мира был утвержден в конце декабря на заседании правления СБР. После этапа в Оберхофе (9-12 января) соревнования также пройдут в немецком Рупольдинге (13-19 января) и словенской Поклюке (20-26 января).

В женскую команду без учета Юрловой-Перхт вошли Светлана Миронова, Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова. В мужскую сборную включили Александра Логинова, Матвея Елисеева, Саида Каримуллу Халили, Евгения Гараничева, Никиту Поршнева и Эдуарда Латыпова.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2019-2020

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