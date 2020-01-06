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06.01.2020 04:38
Рубрика: В мире

Более 40 машин столкнулись в Южной Корее

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

В Южной Корее сегодня в шесть часов 46 минут утра (0-46 ночи по Москве) в уезде Хапчхон провинции Южная Кёнсан (около 320 километров к югу от Сеула) на трассе № 33 произошла крупная авария, при которой столкнулась в общей сложности 41 машина. Как сообщили в Службе спасения Кореи, в настоящий момент госпитализированы шесть человек, об их состоянии ничего пока не известно. Высока вероятность, что число пострадавших увеличится.

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По мнению экспертов, ДТП произошло из-за возникшего на шоссе эффекта так называемого "черного льда", когда асфальт покрывает тончайшая прозрачная пленка льда. В результате дорожное покрытие выглядит внешне как обычно, но на самом деле дорога превращается в "каток", что приводит к заносу автомобилей. Водители обычно до последнего момента не подозревают, что находятся на участке, где произошло обледенение.

Напомним, что 14 декабря также в Южной Корее случились сразу две аналогичные аварии, где имел место эффект "черного льда". Они произошли примерно в одном и том же месте, но на различных полосах движения скоростного шоссе. В результате ДТП погибли семь человек, еще 32 получили ранения, восемь машин полностью сгорели, а в общей сложности столкнулись около 40 автомобилей.

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