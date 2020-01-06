Брагин уверен, что канадского хоккеиста должны были удалить за выброс шайбы

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин подвел итоги чемпионата мира, в финале которого россияне вели до 50-й минуты со счетом 3:1, но в итоге уступили канадцам 4:3 и завоевали серебряные медали.

- Давно у нас не было у нас такой команды, которая играет с позиции силы. Поэтому я надеюсь, что в будущем мы продолжим так же. Канадцы почти весь матч играли от обороны, сделали на ней акцент. Мы этого и ожидали. Но при счете 3:1 надо самим доводить игры до конца, - приводит слова Брагина официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР). - Очень качественный хоккей мы показали, это самое главное. Мы будем придерживаться этого направления.

Брагин также прокомментировал спорный эпизод в концовке третьего периода. При счете 4:3 канадский игрок отбросил шайбу, которая попала в камеру, установленную за пределами площадки. Главный арбитр отменил решение лайнсмена об удалении канадского хоккеиста.

- Там какое-то непонятное совещание было... Конечно, это были чистые две минуты. Они какую-то камеру придумали, - цитирует Брагина РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сборной.