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06.01.2020 10:42
Рубрика: Экономика

Цена Brent выросла выше 70 долларов за баррель

Текст: Екатерина Ясакова

Стоимости нефти продолжила рост в начале недели. Цена Brent выросла выше 70 долларов за баррель впервые с конца мая. Причиной стали существенно осложнившиеся отношения США и Ирана.

Иран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство Сулеймани

По итогам торгов в пятницу фьючерсы выросли в цене на $2,35 (3,55%), до $68,6 за баррель. После этого рост продолжился.

Нефть начала резко прибавлять в цене в пятницу после новости о смерти иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде в результате спецоперации, проведенной США.

Сейчас эксперты прогнозируют различные сценарии, как Иран ответит США на гибель Сулеймани. Многие из них не исключают новые удары по нефтяным объектам в районе Персидского залива наподобие атаки дронами на завод Saudi Aramco.

Экономика Отрасли Нефть и газ Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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