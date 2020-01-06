Стоимости нефти продолжила рост в начале недели. Цена Brent выросла выше 70 долларов за баррель впервые с конца мая. Причиной стали существенно осложнившиеся отношения США и Ирана.

По итогам торгов в пятницу фьючерсы выросли в цене на $2,35 (3,55%), до $68,6 за баррель. После этого рост продолжился.

Нефть начала резко прибавлять в цене в пятницу после новости о смерти иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде в результате спецоперации, проведенной США.

Сейчас эксперты прогнозируют различные сценарии, как Иран ответит США на гибель Сулеймани. Многие из них не исключают новые удары по нефтяным объектам в районе Персидского залива наподобие атаки дронами на завод Saudi Aramco.