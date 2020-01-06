Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 января

Два Папы: теперь - сериал

Паоло Соррентино возвращается с продолжением "Молодого Папы" - сериалом "Новый Папа". Во втором сезоне Джуд Лоу теперь не один: в компанию к папе Пию XIII добавится сэр Джон Брэннокс в исполнении Джона Малковича, который лояльно относится к либерализации церкви, однако не может разобраться с собственными внутренними демонами.

Не стоит путать второй сезон сериала с фильмом "Два Папы", который ранее вышел на Netflix. В кинопроизведениях рассказаны разные истории, и стиль повествования радикально отличается.

Важное пополнение в сериале "Новый папа" - российская актриса Юлия Снигирь, сыгравшая женщину, переживающую тяжелую семейную трагедию. Вместе с мужем-хирургом (Ульрих Томсен известный по сериалу "Банши") она воспитывает сына-инвалида, и ее история - еще один повод поговорить о целесообразности веры в высшие силы. Сериал "Новый папа" будет доступен в подписке КиноПоиск + Амедиатека, то есть смотреть его можно на обоих сетевых ресурсах.

"Амедиатека", с 11 января

Ледовое шоу Татьяны Навки

Телепремьера ледового шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств", где солируют такие звезды фигурного катания, как Татьяна Навка и Алина Загитова - на Первом канале. Это - дорогой проект, которым москвичи и гости столицы могли наслаждаться в новогодние праздники. В шоу - сложнейшие акробатические номера - сальто и вращения на тросах на высоте нескольких десятков метров, проекции на льду, яркое огненное шоу, декорации-трансформеры и даже настоящая молния.

Но, помимо спецэффектов, шоу поражает техникой исполнения - ведь в нем задействованы мировые звезды фигурного катания. Помимо Навки и Загитовой - пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. "Спящая красавица" стала дебютом для самой юной участницы шоу, дочери Татьяны Навки - Надежды Песковой. Одиночнице Загитовой пришлось встать в пару с семикратным чемпионом Италии Ондржеем Готареком. Алина признавалась, что самым сложным в работе над мюзиклом для нее были вовсе не прыжки, а парные поддержки. Музыка и песни в шоу - заслуживают отдельного разговора. Музыкальные партии исполняют звезды российской эстрады: Ани Лорак, Александр Панайотов, Филипп Киркоров, Екатерина Варнава, Гарик Харламов. Партию Злого Духа исполняет Григорий Лепс.

Первый канал, 8 января, 17:30

Дворянка или крепостная?

Линейка исторических сериалов канала "Россия 1" продолжается остросюжетной мелодрамой "Крепостная". 50-е годы XIX века. Катерина Вербицкая, для близких просто Китти с детства приучена к дворянской жизни. Все в округе считают её барышней и любимой воспитанницей Анны Львовны, жены самого богатого помещика в Нежине Петра Червинского.

Дружба с господами знатного рода, игра на рояле, чтение французских романов по вечерам. Китти - умна, красива и образованна. Но мало кто знает, что она всего лишь собственность Червинских - крепостная дворовая девка. Беззаботная жизнь под защитой крёстной-покровительницы заканчивается для Китти с приездом Григория, сына Червинских, героя Крымской войны. Своевольный красавец требует близости и готов добиваться своего любой ценой, даже силой. Но сердце девушки уже отдано другому. Помещик офицер Алексей Косач и Катерина влюбляются в друг друга с первого взгляда. Но сохранит ли пылкий юноша свои чувства, когда секрет её происхождения раскроется? В ролях: Катерина Ковальчук, Юлия Ауг, Михаил Гаврилов, Алексей Яровенко, Ольга Сумская, Станислав Боклан, Анна Сагайдачная, Марк Дробот, Олеся Жураковская и другие.

Россия 1, 6 января, 21:00

Горящий самолет в кукурузном поле

Премьера документальной ленты "Дамир вашему дому" - на Первом канале. 15 августа 2019 года стал вторым днем рождения для 233 человек. Всего 93 секунды изменили жизнь всех, кто летел тем рейсом. Своими переживаниями делятся члены экипажа и пассажиры. Кто-то решил, не откладывая, сделать предложение любимой, кто-то помирился с родными, а одна пассажирка в корне поменяла свою жизнь и даже освоила новую профессию. В эксклюзивном интервью авторам фильма командир корабля Дамир Юсупов объяснил, почему стал летчиком только в 32 года и что помогло ему посадить горящий самолет в кукурузное поле. И все без исключения говорят о чуде, без которого в тот день им бы не выжить.

Первый канал, 7 января, 10:10

Ремонт всем миром

Фото: Фото предоставлено Первым каналом.

Комедия "Новогодний ремонт", премьера которой состоится на Первом канале, рассказывает о том, что у красавицы Марго есть всего 24 часа на то, чтобы сделать ремонт в квартире к приезду дочери и мамы. В попытке найти решение, она случайно отправляет сообщение с просьбой о помощи всем контактам в своём телефоне. С этого момента дверной звонок звучит непрерывно, а в квартире Риты один за другим появляются старые и новые друзья - русский депутат, учитель-еврей, армянин - владелец ресторана. Последним как снег на голову падает американец с предложением руки и сердца. В ролях: Зоя Бербер, Ирина Розанова, Вадим Галыгин, Сергей Комаров, Виталия Корниенко, Данил Стеклов и другие.

Первый канал, 11 января, 23.35

Танцуют дети

Премьера нового проекта "Большие и маленькие", посвященного детскому и юношескому танцу - на телеканале "Россия К". В каждой программе - всего их три - по 10 участников. Каждая посвящена отдельному направлению - классический балет ( 6 января), современный и народный танец (соответственно - 7 и 8 января). 30 коллективов и солистов из разных, больших и малых, городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Набережные Челны, Пермь, Севастополь, Магнитогорск, Нефтеюганск, Казань, Рязань, Костомукша, Новокузнецк, Ульяновск, Зеленодольск, Самара, Новосибирск, Новый Уренгой, Очамчира (Абхазия). В проекте "Большие и маленькие" звёздное, но очень демократичное жюри поддерживает, даёт профессиональные советы, а в конце каждой программы определяет одного победителя. В жюри: Сергей Полунин, Софья Гайдукова, Михаил Зеленский и Александр Могилёв. Ведущая проекта - народная артистка России, прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова.

"Россия К", 6, 7 и 8 января, 18:10.

Кто убийца?

Новая экранизаций Стивена Кинга рискует стать одним из самых заметных сериалов года. "Чужак" (The Outsider) - сериал из вселенной "Мистера Мерседеса", мрачная история убийства 11-летнего мальчика, которое расследует детектив Ральф Андерсон в исполнении Бена Мендельсона ("Темный рыцарь: Возрождение легенды"). Все улики указывают на тренера детской бейсбольной команды Терри Мейтлнада (Джейсон Бейтман известный по сериалу "Озарк"). Однако после ареста выясняется, что у него есть железное алиби. Сценарий адаптировал сам Стивен Кинг вместе с Ричардом Прайсом ("Двойка"), а среди режиссеров Эндрю Бернштейн, работавший над "Безумцами" и все тем же "Озарком". Напряженный сюжет, уникальный почерк Кинга и отличный каст - зрителей ждет увлекательный и атмосферный триллер.

"Амедиатека", с 13 января.

Формула смеха Григория Горина

Новая документальная лента "Григорий Горин. Формула смеха" - о блестящем драматурге, и одном из самых остроумных людей эпохи. Он жил легко и весело - в неразлучной компании таких же, как и он, весельчаков - Арканова, Миронова, Ширвиндта, Державина, Лазарева… Горинские скетчи, монологи, сценарии не просто смешные - они снайперски точные. Его шутки до сих пор бьют в цель без промаха, вызывая у зрителей приступы хохота. Будто их автор знал формулу смеха. Или сам ее вывел? В фильме участвуют: Леонид Ярмольник, Андрей Апостолов, Левон Оганезов, Александр Ширвиндт, Аркадий Инин, Михаил Мишин, Леонид Якубович, Юлий Гусман, Светлана Немоляева, Вадим Абдрашитов, Алла Сурикова, Александр Филиппенко, Сергей Чонишвили и другие.

"ТВ Центр" 8 января, в 23:10.

Георг Отс: судьба избранника

Премьера документального фильма "Георг Отс. Публика ждет..." - на канале "ТВ Центр". Георгу Отсу выпала судьба избранника. Его спокойный, ровный голос с мягким тембром узнавали по первым фразам. Ему хотели подражать, на него хотели походить даже известные в те годы молодые певцы. Казалось, Отс колдовал над залом, завораживал своим голосом. Его выступления напоминали гипнотический сеанс - такую силу он имел над своей публикой.

Но ему довелось встретить только 55 своих дней рождений, рассказывается в документальном фильме. И вот уже его столетие отмечают его дети и внуки… Судьба Отса во многом срифмована с судьбой страны - Советским Союзом, и эта рифма подчас достигала трагического звучания, а многие тайны до сих пор еще не открыты… Например, знали ли те, кто слушал в исполнении Георга Отса знаменитую арию мистера Икс, насколько автобиографичны ее слова? Всегда быть в маске - судьба не только мистера Икс, но и его, Отса? Только вместо маски совсем скоро он будет обречён носить темные очки… В картине принимают участие: Тамара Синявская, Евгений Дятлов, мэр Таллина Михаил Кылварт, председатель Эстонского музейного фонда Юрий Трей, вторая жена Георга Отса - балерина Аста Отс, третья жена - манекенщица Илона Отс, дочь Юлле Отс, сестра Марет Отс, друг Мати Пылдре, племянник Анатолий Низовцев и другие.

"ТВ Центр", 9 января, 22:30.

Николай Цискаридзе: не такой, как все

Премьера документального фильма Николае Цискаридзе "Николай Цискаридзе. Я не такой, как все" - также на канале "ТВ Центр". 31 декабря для Николая Цискаридзе - двойной праздник, ведь самая сказочная ночь года стала его днем рождения. А все началось в Тбилиси, где родился будущий танцор. Поступив в Тбилисское хореографическое училище, он продолжил обучение в Москве, где его наставником был заслуженный деятель искусств РФ Петр Антонович Пестов. Именно на государственном экзамене в Московском хореографическом училище его заметил великий Юрий Григорович, главный балетмейстер Большого театра. "Я, сделав поклон, встал к станку, сделал "препарасьон", открыл руку и увидел Григоровича, - вспоминает Николай. - И все… Я дальше не помню, как госэкзамен шел. Когда он закончился, разнесся слух, что Григорович сидел и молчал все обсуждение, сказал только одну фразу: "Грузину "пять" и взять в театр". Вот это изменило мою жизнь…" Кроме Григоровича, его учителями в Большом были Галина Уланова, Николай Симачев и Марина Семенова. Исполнив множество звездных партий, спустя 21 год, он покинул легендарную сцену. Предшествовал этому громкий скандал... Николай Цискаридзе сам расскажет с кем дружит, кого любит, с кем ссорится и почему он не такой, как все.

"ТВ Центр", 11 января, 22:30.

Спортивный праздник

Телеканал НТВ представляет телевизионную версию спортивно-театрализованного шоу Алексея Немова "Легенды спорта". 5 видов спорта, более 250 участников - чемпионов России, Европы, Мира и Олимпийских игр по спортивной и художественной гимнастике, многочисленные декорации и главные спортивные снаряды - зрители НТВ увидят одно из самых ярких и зрелищных представлений, а также смогут прочувствовать атмосферу памятной Олимпиады в Афинах и самого знаменитого выступления Алексея Немова, подарившего ему главную победу. Ведущие шоу - известный спортивный телеведущий Илья Трифонов и заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр Яна Батыршина.

НТВ, 8 января в 9.00.

Подайте "Стакан воды"

С 6 по 8 января в дневном эфире телеканала "Россия К" - новые документальные фильмы из цикла "Коллекция Петра Шепотинника", посвящённые Алле Демидовой, Альберту Филозову, Светлане Светличной. Петр Шепотинник - киновед, режиссёр, автор и ведущий телепрограммы "Кинескоп" признаётся, его всегда интересовала "человеческая личность российских интеллигентов во времени, в её соприкосновении с искусством". Героями фильмов цикла "Коллекция Петра Шепотинника были: Лев Дуров, Елена Соловей, Нина Усатова, Кира Муратова, Отар Иоселиани, Алексей Герман и многие другие. 6 января (14:00) - героиня фильма из цикла "Коллекция Петра Шепотинника" - Алла Демидова.

Этот разговор состоялся в 1994 году. А сразу после (6 января в 14:30) смотрите художественный фильм "Стакан воды" по мотивам одноименной пьесы Эжена Скриба. 7 января (14:00) в эфире - фильм, посвящённый Альберту Филозову. "Альберта Филозова всегда было мало и всегда недостаточно. Его тихий голос был слышен в нашем кино весьма отчетливо, а его благородная манера игры - в каком-то смысле была эталонной". В этот же день (7 января, 14:30) зрители нашего телеканала увидят фильм с участием Альберта Филозова - "Мэри Поппинс, до свидания!". Светлана Светличная - в цикле документальных фильмов "Коллекция Петра Шепотинника" - 8 января (13:35). 8 января в 14:00 - драма по мотивам произведений Юрия Нагибина "Чистые пруды". Режиссёр Андрей Сахаров.

"Россия К", 6-8 января, 13.35, 14.00 и 14.30.

Кино - на домашнем диване

Для ценителей триллеров и детективов ОТР приготовил подарок - 8 января на канале состоится российская телепремьера британского мини-сериала "И никого не стало", снятого по заказу корпорации BBC. Экранизация романа Агаты Кристи "Десять негритят". Также канал предложит картины, которые стали отечественной киноклассикой. Среди них: "Женитьба Бальзаминова", "Двенадцатая ночь", "Большая перемена", "Маленькие трагедии", "Сказ о том, как царь Пётр арапа женил" и другие.

ОТР, 8 января.

Киномарафонцы в теле

Канал ТНТ не первые новогодние праздники устраивает марафоны. Так, 7 января с 09:00 до 23:00 - марафон ситкома "САШАТАНЯ". 8 января - с 11:00 до 23:00 - марафон шоу "Однажды в России". 9 и 10 января - с 16:00 до 23:00 - марафон новогодних выпусков развлекательных шоу ТНТ 2019 и 2020 годов. 11 января - с 13:00 до 21:30 - марафон третьего сезона комедийного сериала "Полицейский с Рублевки". А в 21:30 премьера на ТВ новогодней комедии "Год Свиньи" - до этого она была доступна лишь в Интернете на сервисе Premier. 12 января - c 13:00 до 21:00 - на канале - марафон четвертого сезона комедийного сериала "Полицейский с Рублевки". А в 21:00 - комедия "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" - самой кассовой комедии в истории российского кинопроката.

ТНТ, с 7 по 12 января

Вся правда о странном самолете

КиноПоиск HD порадует премьерами сериалов. Второй сезон сериала "Манифест" - можно смотреть в Сети уже 7 января. Мировая премьера сериала на день раньше - 6 января. В новом сезоне американского сериала, его герои снова попытаются узнать, что же на самом деле произошло, когда их самолет исчез с радаров на пять лет. На поиски истины не так много времени: они должны узнать правду до 2 июня 2024 года - дня, когда погибнет последний пассажир борта, летевшего с Ямайки в Нью-Йорк.

КиноПоиск HD, 6 января.

Убийца своей семьи

Мини - сериал Убийство на ферме "Уайтхаус" (White House Farm) появится на КиноПоиске 9 января. Мировая премьера 8 января 2020. Британская криминальная драма основана на реальных событиях, произошедших в стране в 1980-х годах. Джереми Бамбер находится в тюрьме по обвинению в убийстве своей семьи. Он приговорен к 25 годам заключения, но правительство ужесточило наказание: теперь Джереми должен провести в неволе всю жизнь.

КиноПоиск HD, 9 января.

Услышать музыку другого

Новый сериал "Необыкновенный плейлист Зои" (Zoey's Extraordinary Playlist) появится перед зрителем в виде...пилотной серии, открывающей первый сезон. Чтобы посмотреть продолжение - придется ждать февраля. Зои Харрис с виду обычная девушка. Однако она после медицинского обследования начинает слышать мысли людей, в формате песен или полноценных музыкальных номеров. Этот странный и неожиданный "дар" превращает жизнь Зои в сплошной мюзикл. В легкой и остроумной комедии на первом плане блистает Джейн Леви ("Касл-Рок"), а среди второстепенных героев - телелегенда Питер Галлахер ("О.С. - одинокие сердца").

"Амедиатека", 8 января.