Что приготовили телеканалы к Рождеству

В начале недели отмечается православное Рождество. На Первом канале решили напомнить, как принято его отмечать. Программа так и называется: "Рождество в России. Традиции праздника". В ней расскажут, что традицию ставить в доме новогоднюю елку 200 лет назад, в декабре 1817 года, принесла в Российскую империю великая княгиня Александра Федоровна, будущая императрица, жена Николая І. По происхождению - немка. Когда в России появились новогодние балы, почему елка не сразу прижилась в домах простых людей и откуда взялось выражение "елки-палки"? Об этом также можно будет узнать из программы.

Расскажут и о Кремлевской елке - она проводится уже 80 лет. Кто из великих актеров начинал свою карьеру, выступая на Кремлевской елке? Когда появилась песенка "В лесу родилась елочка"? В какое время в XIX веке возникли елочные базары? Как и чем правильно украшать елку, а главное - когда это надо делать? Что дарить на Рождество? Как готовятся рождественские открытки и заменили ли их смски? Как правильно сервировать Рождественский стол, какие блюда должны быть обязательными и для чего класть солому под скатерть?

Еще в программе расскажут, что традицию новогодних фейерверков в 1891 году завел московский ресторатор Степан Крынкин; что трансляция ночной рождественской службы из храма Христа Спасителя появилась в 1991 году. Тогда Центральное телевидение впервые в прямом эфире показало рождественскую службу. Но 100 лет назад телевидения еще не было. Верующие обязательно шли на праздничную службу в храм. Желающих было так много, что вход был… по билетам! Первый канал, 6 января, 01:00

Земная жизнь Иисуса

Новый документальный фильм "Иисус. Земной путь" покажет также Первый канал. Автор: Татьяна Сорокина-Арт. Фильм ответит на вопрос - много ли мы знаем о земной жизни Иисуса? Каким он был человеком? Как на самом деле выглядел? Правда ли, что он - как на современных иконах - голубоглазый и светловолосый мужчина с идеальным овалом лица? Какого телосложения был Иисус? Маршруты странствий Христа во время его проповедей также исследуют авторы. Рассмотрят, какую одежду носил Иисус и какого она была цвета? Особое место в картине уделят самой известной речи Иисуса - Нагорной проповеди. Каждая ее часть начиналась со слова "Блаженны". На каком же языке звучали слова, перевернувшие мир? И говорит ли сегодня кто-то на языке Иисуса? Первый канал: 6 января, 10:10

Фото: предоставлено НТВ

Молочная пещера и Поле Пастушков

К Православному Рождеству телеканал "Россия К" подготовил ряд программ: 6 января в 12:30 - Оратория о Святой земле "Прощальный час в Иерусалиме". Праздник Рождества Христова привлекает множество христиан и является одним из важнейших календарных событий на Святой Земле. Где находится пещера Вифлеемских младенцев и Молочная пещера. Где расположено Поле Пастушков, на котором Ангел возвестил о рождении Христа пастухам? Документальный фильм "Ангелы Вифлеема" откроет телезрителям новый маршрут на Святой земле. Эфир 6 января в 22.10 минут. В этот же день в 02:30 - программа "Лето Господне. Рождество Христово" (повтор 7 января в 06:30). А 7 января в 13:00 - концерт Хора Сретенского монастыря в Зарядье. В программе народная музыка, военные песни и произведения советских композиторов. Всё это будет представлено в оригинальных аранжировках, созданных Сретенским Хором за 20-летний период концертной деятельности. "Россия К", 6 января, 12:30, 22.10, 02:30; 7 января, 13:00

Рождественские песни

В канун Рождества телеканал НТВ представит телеверсию концерта "Рождество на Роза Хутор", который пройдёт в третий раз в рамках международного музыкального фестиваля Life Fest. Самые популярные артисты российской эстрады вновь соберутся в Сочи на сцене "Роза Холл", чтобы встретить Рождество вместе со зрителями: Би-2, Полина Гагарина, Ёлка, Анна Плетнёва, Эмма М, Zivert, Burito, Мари Краймбрери и многие другие. Кстати, латвийская группа Brainstorm исполнит композицию под названием - "Рождество". Ведущие концерта - Гоша Куценко и популярная модель и блогер Маша Миногарова. Также в канун праздника НТВ представит телеверсию фестиваля "Рождественская песенка года" (7 января в 8.15). Участники Академии Игоря Крутого и международного вокального конкурса "Ты супер!" выйдут на сцену вместе с именитыми артистами российского шоу-бизнеса. Ведущие - Юлиана Караулова, Тоня Володина, Елизавета Гуреева, Вадим Якушев и Сергей Филин. НТВ, 6 января, 22:15