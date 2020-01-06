Что ждет российские банки в 2020 году

Ставки по кредитам и вкладам в 2020 году продолжат снижаться, но темп их падения замедлится, прогнозируют опрошенные "Российской газетой" аналитики. О полном завершении цикла оздоровления банковского сектора говорить пока рановато - рынок могут покинуть еще несколько десятков игроков.

Банк России снизил в 2019 году ключевую ставку на 1,5 процентных пункта, до 6,25% годовых. При отсутствии макроэкономических шоков этот процесс продолжится и в 2020 году, в итоге ключевая ставка может опуститься ниже 6%, что приведет снижению ставок по кредитам и депозитам и окажет давление на маржинальность и, как следствие, рентабельность банковского бизнеса, прогнозирует младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ксения Балясова.

Ставки по кредитам и депозитам продолжат снижаться, но уже гораздо более медленными темпами по сравнению с 2019 годом, указывает вице-президент - старший кредитный эксперт рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова. По ее оценке, потенциал снижения ставок в 2020 году составит 1-1,5 процентных пункта.

Расчистка банковского сектора (процесс был активно запущен в 2013 году, когда главой Банка России стала Эльвира Набиуллина) в основе своей завершена, хотя мелкие банки продолжат время от времени терять лицензии в результате отзыва или сдавать их добровольно, говорит Ульянова. За 2019 год лишилось лицензии 27 кредитных организаций, при среднем темпе более 70 лицензий в год в 2014-2018 годах, отмечает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. По его мнению, в 2020 году темп отзыва лицензий не восстановится до уровня прошлых лет, но при этом консолидация сектора продолжится, в том числе за счет сделок слияния и поглощения.

По оценкам "Эксперт РА", за пределами топ-100 есть ряд банков с низким качество активов, слабым запасом по капиталу и вовлеченностью в проведение сомнительных операций, 25-35 из которых могут лишиться лицензии к концу 2020 года, говорит Балясова. При этом главные кандидаты на поглощение крупными игроками - это устойчивые региональные банки.

По мнению Ульяновой, развитие российского банковского сектора в 2020 году пройдет в стабильном ключе. "Прибыльность останется на высоких уровнях, и на фоне низких темпов роста кредитования банки будут увеличивать дивидендные выплаты своим акционерам. По нашим оценкам, в 2020 году рост корпоративного кредитования составит менее 10%, в розничном же темпы роста замедлятся до менее 15% благодаря охлаждающим мерам ЦБ", - отмечает аналитик.

Так, с 1 октября 2019 года при выдаче потребительского кредита больше 10 тысяч рублей банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика. Это отношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам клиента. Чем это соотношение выше, тем более сильное давление через коэффициенты риска выданный кредит окажет на обязательный норматив достаточности капитала банка. В случае недостаточных с точки зрения регулятора снижения темпов выдачи в сегменте необеспеченной розницы в 2020 году, стоит ждать новых изменений в регулирования с целью нового охлаждения, считает Лопатин.