Дочь Сулеймани предрекла США серьезные последствия за смерть отца

Дочь убитого в Багдаде американскими военными главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани предрекла США и Израилю серьезные последствия в регионе за смерть своего отца.

"Мистер Трамп! Ваш коварный план посеять рознь между Ираном и Ираком, убив моего отца, вызвал вечную ненависть к Соединенным Штатам", - сказала Зейнаб Сулеймани на траурной церемонии в Тегеране, обращаясь к президенту США.

По ее мнению, с убийством генерала Сулеймани для американцев в регионе наступают "черные времена".

"Безумный Трамп, не думай, что смерть отца означает, что все кончено! Паучье логово США и сионистов (Израиля - прим. "РГ") будет разрушено!", - заявила дочь генерала, речь которой транслировало иранское телевидение.

Ранее в понедельник в Тегеране началась церемония прощания по убитому Сулеймани, а также сопровождавших его в Багдаде иранских офицеров. В траурных мероприятиях принимают сотни тысяч жителей столицы.