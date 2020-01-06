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06.01.2020 10:37
Рубрика: Спорт

Две передачи Кучерова помогли "Тампе" одержать победу

Текст: Анна Козина

"Тампа-Бэй Лайтнинг" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграла "Каролину" со счетом 3:1. Российский нападающий "молний" Никита Кучеров записал на свой счет две результативные передачи.

Фото: AP Photo/Mark Humphrey
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Кучеров провел на льду 16 минут 26 секунд. Помимо двух передач он заблокировал два броска и окончил матч с показателем полезности "+2". В текущем сезоне 26-летний форвард набрал 45 очков (14 шайб + 31 передача).

В составе победителей также отличились забросившие по шайбе Митчелл Стивенс (3-я минута), Стивен Стэмкос (5) и Брэйден Пойнт (26). У "Каролины" автором единственного гола стал Андрей Свечников (52). В активе 19-летнего россиянина 41 очко (18+23). И Кучеров, и Свечников являются лучшими бомбардирами своих команд в нынешнем сезоне.

- Они просто были лучше нас. Они были значительно быстрее, намного лучше смотрелись в борьбе, а мы свой хоккей не показывали, - приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ. - В первых двух периодах мы играли неважно, за что и поплатились.

Отметим также, что российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29.

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