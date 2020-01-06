Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе "Дакара"

Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова, выступающий в категории грузовиков, занял второе место на втором этапе ралли-марафона "Дакар", который впервые проходит в Саудовской Аравии.

Фото: www.kamazmaster.ru / РИА Новости