Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе "Дакара"

Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова, выступающий в категории грузовиков, занял второе место на втором этапе ралли-марафона "Дакар", который впервые проходит в Саудовской Аравии.
Фото: www.kamazmaster.ru / РИА Новости
Протяженность спецучастка между городами Аль-Вайх и Неом составила 367 км. Сотников преодолел дистанцию за 3 часа 49 минут 30 секунд, уступив победителю этапа - белорусскому экипажу "МАЗа" под управлением Сергея Вязовича (3.47,44) 1 минуту 46 секунд. Третьим стал экипаж "КамАЗ-мастер" Андрея Каргинова (+2,07).
Действующий победитель "Дакара" Эдуард Николаев, возглавляющий еще один экипаж "КамАЗ-мастер", занял пятое место (+10,52). Лучший экипаж первого этапа Андрея Шибалова стал шестым (+15,15).
В общем зачете у грузовиков лидирует Вязович - 7.29,52 секунды. Вторым идет Сотников (+4,20), третьим - Каргинов (+7,12).