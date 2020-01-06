Фигуристка Загитова вернется к интенсивным тренировкам после 7 января

Олимпийская чемпионка Пхенчхана в одиночном фигурном катании Алина Загитова приступит к интенсивным тренировкам после окончания выступлений в ледовом шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств", которое проходит во дворце спорта "Мегаспорт" с 25 декабря по 7 января.

"Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января - она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом", - сообщается в пресс-релизе организаторов шоу.

Загитова выступала на этапах Гран-при в первой половине текущего сезона и даже отобралась в Финал серии, где заняла последнее шестое место. В декабре в эфире программы "Время" на Первом канале 17-летняя фигуристка объявила о том, что приостанавливает карьеру: не будет участвовать в чемпионате России и претендовать на участие в чемпионатах Европы и мира.

Как утверждают на официальном сайте шоу, за время репетиций и выступлений Загитова приобрела новый опыт. "Ранее Алина отмечала разницу между репетициями шоу и подготовкой к спортивным соревнованиям. По ее словам, в ледовом шоу необходимо координировать свое катание с партнерами, сохраняя при этом артистичность и легкость, за которые так любят Алину миллионы поклонников во всем мире", - следует из сообщения.