Фильм "1917" получил премию "Золотой глобус"

Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917". Она рассказывает о судьбе двух солдат в годы Первой мировой войны.

Помимо "1917" на "Золотой глобус" также претендовали "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Джокер" Тодда Филлипса, "Брачная история" Ноа Баумбаха и "Два папы" Фернанду Мейреллиша.

Среди других лауреатов премии - Сэм Мендес за лучшую режиссерскую работу ("1917"), Хоакин Феникс как лучший актер в драме ("Джокер"), Рене Зеллвегер - в категории "Лучшая актриса в драме" ("Джуди"). Квентин Тарантино стал лучшим сценаристом, а его фильм "Однажды в… Голливуде" признали "Лучшей комедией/мюзиклом".