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06.01.2020 13:50
Рубрика: В мире

Финляндия введет четырехдневную рабочую неделю и шестичасовой рабочий день

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Финляндии планируют ввести четырехдневную рабочую неделю и шестичасовой рабочий день в соответствии с планами, разработанными 34-летним премьер-министром страны Санной Марин.

Как сообщает The Daily Mail, новый премьер-министр Финляндии дала поручение членам правительства разработать гибкий график работы в стране. "Я считаю, что люди заслуживают того, чтобы проводить больше времени со своими семьями, любимыми, заниматься досугом и другими аспектами жизни, такими как культура. Это может быть следующим шагом для нас в трудовой жизни", - пояснила Марин.

Фото: Pool Photo via AP
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До того, как она стала главой кабинета министров, Марин занимала должность министра транспорта Финляндии. Находясь на этом посту, Марин выступала за более короткие рабочие недели, чтобы улучшить взаимопонимание и производительность сотрудников. В Финляндии в настоящее время граждане страны, как и сотрудники в других европейских странах, работают восемь часов в день, пять дней в неделю.

Марин, самый молодой премьер-министр в мире, возглавляет левоцентристскую коалицию с четырьмя другими партиями. Всеми руководят женщины, три из которых моложе 35 лет.

Это предложение сразу же было с энтузиазмом воспринято министром образования Ли Андерссон, лидером Левого альянса Финляндии. По ее словам, крайне важно, чтобы граждане Финляндии работали меньше. "Дело не в том, чтобы руководствоваться женским стилем управления, а в том, чтобы предлагать помощь людям и выполнять обещания, данные избирателям", - пояснила Андерсон.

Между тем

Власти соседней с Финляндией Швеции в 2015 году опробовали в некоторых учреждениях шестичасовой рабочий день. Результаты эксперимента показали, что сотрудники были счастливее, испытывали больше положительных эмоций и работали гораздо продуктивнее.

В ноябре 2019 Microsoft Japan сделала смелый шаг в попытке улучшить баланс между работой и личной жизнью, предложив своим сотрудникам трехдневные выходные. Результаты показали, что производительность труда в компании выросла на 39,9%.

В мире Европа Финляндия

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