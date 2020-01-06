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06.01.2020 19:08
Рубрика: Культура

Гитарист Queen Брайан Мэй рассказал, как бороться с новогодней депрессией

Текст: Александр Алексеев

И вроде бы все у Брайана Мэя хорошо: Queen снова ездят в мировые туры, а сам он в свободное время играет акустические концерты с певицей Келли Эллис. Да и художественный фильм "Богемская Рапсодия" заметно улучшил финансовое состояние звездного музыканта, собрав в прокате рекордные для биографических фильмов свыше 900 миллионов долларов. И это еще не вся сумма. Ведь теперь фильм пошел и по телеэкранам мира, а 1 января его впервые показали по российскому телевидению - на Первом канале. Но все равно в Рождество и Новый год Мэй снова впал в депрессию и тоску, а затем рассказал о том, как с ними бороться.

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"Большую часть этого рождественского периода я не хотел показывать свое лицо, потому что оно было мрачным, - сказал Мэй, чьи слова приводит его официальный сайт. - В это время года меня что-то парализует. Депрессия, безнадежность, страх... Я просто захлебываюсь. Разве это логично? Должен ли я быть благодарен за свою жизнь и поэтому не впадать в депрессию? Да, но все это не имеет никакого значения, когда вы смотрите вверх, и цвета исчезают из мира… Как я возвращаюсь в "нормальное состояние": начинаю с езды на велосипеде, растяжки, горячего и холодного душа".

А еще лидер Queen упомянул о том, что в период новогодней грусти он решил стать веганом. Первые два дня, по его словам, прошли нормально.

"Как я теперь живу? Да все хорошо, только непривычно. На завтрак половина грейпфрута, хрустящий хлеб с растительным спредом и домашним мармеладом, жасминовый чай, черный. На обед пицца с веганским сыром. На ужин несколько хороших легких овощей, приготовленных моей удивительной женой", - заявил Мэй.

Фото: kinopoisk.ru
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"Ведь в мире так много замечательных овощей - сердцевины артишоков, сердцевины пальм, жареный пастернак, молодой картофель и салат из ракет и помидоров, заправленный оливковым маслом и бальзамическим уксусом из родного города старого доброго Лучано Паваротти. Плюс хороший выбор орехов и изюма. Вы считаете, что это просто моя глупость, и я быстро передумаю и вернусь к обычной еде? Что ж, посмотрим", - добавил музыкант.

Мэй поведал, что с депрессией, которая ежегодно нападает на него в праздники, он научился бороться благодаря подарку друга.

"Я просто сел и начал думать о том, что поможет найти мне вдохновение на ближайшие десять лет. Здорово, что мой дорогой друг Джо Эллиот (солист группы Def Leppard, - прим. ред.) вовремя подарил мне портрет моего героя Джими Хендрикса, который напоминает мне о необходимости постоянно тянуться к звездам. Немного чересчур круто для меня, полагаете? Может быть и так, но зато мое лицо теперь выглядит не мрачным, а довольно храбрым", - отметил гитарист.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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