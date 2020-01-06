Горячкина свела вничью вторую партию матча за шахматную корону

Россиянка Александра Горячкина и обладательница мировой шахматной короны китаянка Цзюй Вэньцзюнь во второй раз сыграли вничью в матче за звание чемпионки мира, призовой фонд которого составляет 500 тысяч долларов.

Первая партия турнира, прошедшая вчера в Шанхае, завершилась мировой на 97-м ходу. Горячкина играла белыми фигурами. Во второй партии, которая закончилась ничейным исходом после 40-го хода, россиянка действовала черными фигурами.

Напомним, что матч за женскую мировую шахматную корону состоит из 12 партий. Первая часть противостояния пройдет с 5 по 12 января в Шанхае, вторая - с 16 по 24 января во Владивостоке. В случае ничьей победительница будет выявлена на тай-брейке.

Из российских шахматисток чемпионским титулом в 2008-2010 годах владела Александра Костенюк. В 2008 году она выиграла чемпионат мира в Нальчике, который проходил по нокаут-системе.