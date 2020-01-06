Граждан иранского происхождения начали массово допрашивать на границах CША

Десятки случаев длительных задержаний на границах США этнических иранцев, включая американских граждан иранского происхождения, за последние сутки зафиксировали правозащитники. Усиление Вашингтоном мер безопасности связано с резкой эскалацией американо-иранских отношений после убийства США генерала КСИР Касема Сулеймани, считают обозреватели.

По данным Совета по развитию американо-исламских отношений (Council on American-Islamic Relations), в воскресенье не менее 60 этнических иранцев были остановлены на пропускных пунктах офицерами пограничной службы США, которые в течение длительного времени вновь и вновь перепроверяли их личные документы и интересовались политическими взглядами.

Под углубленную проверку попали в т.ч. и ряд граждан США и Канады, которым пришлось отвечать на повторяющиеся вопросы о том, когда они последний раз были в Иране, поддерживают ли связи со своими родственниками или отдельными организациями в Исламской Республике и как они относятся к обострению отношений между Вашингтоном и Тегераном.

По данным правозащитников, американские таможенные органы в последние дни получили срочное предписание от Министерства внутренней безопасности США задерживать любых "подозрительных" лиц с иранскими корнями при въезде в Америку, невзирая на возможное наличие у них американского гражданства. Насколько такие действия легальны и оправданны с юридической точки зрения в настоящее время, изучают юристы.

В отдельных случаях допросы этнических иранцев продолжались по 9-10 часов. В Совете по развитию американо-исламских отношений назвали такую практику неприемлемой и сравнили ее с негуманным отношением властей США к японским гражданам на американской территории в годы Второй мировой войны. Тогда десятки тысяч граждан США японского происхождения были брошены в концентрационные лагеря из-за простого и ничем не подкрепленного подозрения в их нелояльности.