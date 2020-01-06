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06.01.2020 17:09
Рубрика: В мире

Граждан иранского происхождения начали массово допрашивать на границах CША

Текст: Александр Гасюк

Десятки случаев длительных задержаний на границах США этнических иранцев, включая американских граждан иранского происхождения, за последние сутки зафиксировали правозащитники. Усиление Вашингтоном мер безопасности связано с резкой эскалацией американо-иранских отношений после убийства США генерала КСИР Касема Сулеймани, считают обозреватели.

По данным Совета по развитию американо-исламских отношений (Council on American-Islamic Relations), в воскресенье не менее 60 этнических иранцев были остановлены на пропускных пунктах офицерами пограничной службы США, которые в течение длительного времени вновь и вновь перепроверяли их личные документы и интересовались политическими взглядами.

Фото: Mohammadreza Abbasi / https://www.mehrnews.com / wikimedia.org
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Под углубленную проверку попали в т.ч. и ряд граждан США и Канады, которым пришлось отвечать на повторяющиеся вопросы о том, когда они последний раз были в Иране, поддерживают ли связи со своими родственниками или отдельными организациями в Исламской Республике и как они относятся к обострению отношений между Вашингтоном и Тегераном.

По данным правозащитников, американские таможенные органы в последние дни получили срочное предписание от Министерства внутренней безопасности США задерживать любых "подозрительных" лиц с иранскими корнями при въезде в Америку, невзирая на возможное наличие у них американского гражданства. Насколько такие действия легальны и оправданны с юридической точки зрения в настоящее время, изучают юристы.

В отдельных случаях допросы этнических иранцев продолжались по 9-10 часов. В Совете по развитию американо-исламских отношений назвали такую практику неприемлемой и сравнили ее с негуманным отношением властей США к японским гражданам на американской территории в годы Второй мировой войны. Тогда десятки тысяч граждан США японского происхождения были брошены в концентрационные лагеря из-за простого и ничем не подкрепленного подозрения в их нелояльности.

В мире Ближний Восток Иран В мире США Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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