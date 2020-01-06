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06.01.2020 15:49
Рубрика: Экономика

Гражданские самолеты будут ввозить в Россию без уплаты НДС

Текст: Евгений Гайва
Взимать НДС с импортируемых в Россию самолетов по-прежнему не будут, но при условии их регистрации в российском реестре. Изменения Налоговый кодекс вступают в силу с 1 января 2020 года.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Временный режим освобождения иностранных воздушных судов при их ввозе в Россию от НДС действовал с 2010 года. Это помогало российским авиакомпаниям обновлять парк. В 2020 году льготный режим заканчивается. В сентябре 2019 года был принят федеральный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс. Нулевую ставку НДС для импортных самолетов сохранили, но при условии, если они после ввоза в страну будут регистрироваться в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ.

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Изменения в Налоговый кодекс должны повысить конкурентоспособность регистрации воздушных судов в России, пояснили "Российской газете" в Минтрансе.

"Отменой НДС для воздушных судов, зарегистрированных в российском реестре, и запасных частей к ним создаются финансово более привлекательные условия, чем для воздушных судов, которые будут эксплуатироваться в России, но с зарубежной регистрацией", - отметили в министерстве.

При этом в законе есть послабления. До 1 января 2023 года освобождаются от уплаты НДС импортные самолеты без обязательной их регистрации в российском реестре, если они зарегистрированы в другом государстве, с которым у России подписан международный договор. Соглашение предполагает взаимную передачу двумя странами полностью или частично функций и обязанностей государства регистрации.

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Новые правила затрагивают также ввозимые в Россию авиадвигатели и комплектующие. Они могут использоваться на только для ремонта импортных самолетов, но и для производства российских воздушных судов. В частности, двигатели зарубежного производства используются в ближнемагистральном узкофюзеляжном пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100, а также в некоторых моделях разрабатываемого сейчас среднемагистрального самолета МС-21.

Перевод летающих в России воздушных судов на регистрацию в российский реестр нужен для более детального их учета, поясняет замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон. "Проблема очень важная даже с точки зрения авиационной безопасности. Регламентному учету подлежат все суда. Но те, которые стоят на учете в российском реестре более прозрачны с точки зрения часов налета, их эксплуатации, истории владения", - говорит эксперт. Сейчас истории владения воздушных судов не уделяется необходимого внимания, добавляет он.

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