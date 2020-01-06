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Рубрика: Культура

Группа "Сплин" представила клип на песню с нового альбома

Текст: Мария Воронова

Санкт-петербургская рок-группа "Сплин" на своем официальном YouTube-канале представила анимационный клип на песню "Воздушный шар" из последнего альбома "Тайком".

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости.
Группа "Сплин" представила заглавный трек нового мини-альбома

Поклонники оценили новинку и поблагодарили "Сплин" за такой подарок к Рождеству. Автором клипа стала Юлия Франке, уже работавшая с группой в прошлом году. Ранее она сделала анимационную визуализацию на песню "Шаман", которую показывали на сцене во время презентации альбома "Встречная полоса" и следующих концертов.

Композиция "Воздушный шар" вошла в новый мини-альбом группы вместе с песнями "Тайком", "Атом", "Гимн", "Волшебная скрипка", "Важная вещь" и инструментальной композицией "Шар воздушный". Автором всех песен, кроме композиции "Волшебная скрипка", стал бессменный фронтмен коллектива Александр Васильев.

Пластинку представили 20 декабря 2019 года, а уже в последний день года "Сплин" выступил с новым мини-альбомом в московском "Главклубе Green Concert".

Кстати

"Сплин" не в первый раз обращается к анимационному клипу. "Воздушный шар", выполненный в сюрреалистическом ключе, правда, разительно отличается от предыдущего опыта группы. Ранее "Сплин" представили рисованный клип на песню "Мы сидели и курили" с альбома "Реверсивная хроника событий" 2004 года.

Культура Музыка Рок

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