Хет-трик Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Кальяри" в серии A

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился хет-триком в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу с "Кальяри", который завершился со счетом 4:0 в пользу туринской команды.

Роналду забил мячи на 49, 67 (с пенальти) и 82-й минутах. Он также отдал голевую передачу на Гонсало Игуаина, отличившегося на 81-й минуте.

Португальский нападающий с 13 мячами занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии, уступая только форварду "Лацио" Чиро Иммобиле (19). Кроме того, Роналду стал первым футболистом, который забивал голы в топ-5 европейских национальных чемпионатах на протяжении 18 лет подряд (2003-2020).

"Ювентус" набрал 45 очков и поднялся на первое место в cерии А, опередив миланский "Интер" (42), который провел на игру меньше. "Кальяри" расположился на шестом месте, имея 29 баллов в активе.