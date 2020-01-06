Хоккеисты России стали финалистами Рождественского турнира в Минске

Для российских мастеров ледяных ристалищ первый январский понедельник принес на белорусской площадке стадиона "Чижовка-Арена" очередную победу на XVI Рождественском турнире среди любителей на приз президента РБ.

Ветераны российского спорта, информирует БЕЛТА, в первом полуфинальном поединке встречались с командой Финляндии и победили со счетом 5:2. Лучшими игроками встречи признаны москвич Денис Карцев и финский спортсмен Аки Уусикартано.

Как уже информировал "СОЮЗ", на групповом этапе январского турнира сборная РФ показала яркий и волевой хоккей, обыграв сборные Балтии (14:5) и Германии (8:1). Местные обозреватели напоминают, что в прошлые годы команда из Союзного государства трижды выигрывала минский Рождественский турнир с интервалом в четыре года: в 2007, 2011 и в 2015 годах. А ледовая дружина Лукашенко является 12-кратным победителем популярного международного состязания.

Кстати, во втором сегодняшнем полуфинале действующий победитель этих турниров команда президента Беларуси встретится с хоккеистами Объединенных Арабских Эмиратов, которые год назад стали бронзовыми призерами.

Победители полуфинальных баталий, уточняет агентство, встретятся во вторник в финальном поединке за главный приз турнира, а проигравшие сыграют за 3-е итоговое место. Обе встречи заключительного игрового дня пройдут на главной площадке "Чижовка-Арены".

Кроме того, 7 января на малой площадке состоятся решающие матчи финального этапа турнира "Золотая шайба" в старшей возрастной группе. Кстати, в понедельник экс-игроки Национальной хоккейной лиги провели в понедельник мастер-класс для участников финала республиканских соревнований среди детей и подростков, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея РБ. В числе тех, кто помогал юным хоккеистам наращивать мастерство, именитые спортсмены Растислав Павликовский, Рихард Линтнер, Джим Слейтер, Курт Фрейзер, Алексей Житник, Стив Каспер. Участие в мероприятии приняли 40 финалистов "Золотой шайбы" 2003-2005 годов рождения, резюмирует агентство.