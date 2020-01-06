Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны

Власти Ирака начали подготовку к выводу иностранных войск из страны. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абделя Керима Халфа.

По его словам, отныне "деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака". "Последние американские удары - глупость, в отношении которой невозможно молчать", - добавил он, подчеркнув, что Вашингтон не ставил генеральное командование Вооруженными силами Ирака в известность о своих операциях.

Халф также отметил, что иракское правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции и не позволит им перемещаться куда-либо.

Ирак принял решение вывести американские войска после того, как спецслужбы США убили на территории страны иранского генерала Кесема Сулеймани. Глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции и его сопровождающие погибли в результате авиаудара в ночь на 3 января. В ходе операции погиб также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне назвали убитых причастными к организации штурма американского посольства в столице Ирака 31 декабря. В Тегеране, в свою очередь, пообещали США отомстить за этот "государственный терроризм" и смерть своих военных.

Власти Ирака расценили нападение как нарушение условий размещения американских военных в стране. Парламент потребовал от правительства добиться вывода контингента. После этого президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае враждебных действий. При этом он потребовал, чтобы страна заплатила Соединенным Штатам за построенную авиабазу, и только после этого американские войска покинут иракскую территорию. "Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это", - заявил глава Белого дома.