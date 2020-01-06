Испанские СМИ: Смолов перейдет из "Локомотива" в "Эспаньол"

Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов может сменить команду. По информации Diario La Grada, в 29-летнем игроке заинтересован "Эспаньол".

Руководство каталонского клуба поставило перед собой цель усилиться перед второй половиной сезона, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе. "Эспаньол" после 19 туров занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице испанской Примеры.

Смолов лишь один из возможных вариантов перемен в зимнее трансферное окно. Сначала "Эспаньол" попробует купить форварда "Бенфики" Рауля Де Томаса, ранее выступавшего за мадридский "Реал". Если сделка не выгорит, тогда они рассмотрят кандидатуру российского нападающего.

В этом сезоне 25-летний де Томас в 17 матчах забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу. На счету 29-летнего Смолова 4 гола и 4 голевые передачи в 19 встречах.