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06.01.2020 11:12
Рубрика: Спорт

Испанские СМИ: Смолов перейдет из "Локомотива" в "Эспаньол"

Текст: Анна Козина

Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов может сменить команду. По информации Diario La Grada, в 29-летнем игроке заинтересован "Эспаньол".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Руководство каталонского клуба поставило перед собой цель усилиться перед второй половиной сезона, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе. "Эспаньол" после 19 туров занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице испанской Примеры.

Смолов лишь один из возможных вариантов перемен в зимнее трансферное окно. Сначала "Эспаньол" попробует купить форварда "Бенфики" Рауля Де Томаса, ранее выступавшего за мадридский "Реал". Если сделка не выгорит, тогда они рассмотрят кандидатуру российского нападающего.

В этом сезоне 25-летний де Томас в 17 матчах забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу. На счету 29-летнего Смолова 4 гола и 4 голевые передачи в 19 встречах.

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