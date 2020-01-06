Исполнилось 75 лет со дня смерти предсказавшего атомную бомбу ученого

Ровно 75 лет назад ушел из жизни великий русский ученый Владимир Иванович Вернадский. Его называли человеком Возрождения, энциклопедистом, одним из пророков нового, планетарного мышления. Говорили, что он олицетворял всю Академию наук, вспоминая пушкинское: "Ломоносов сам был первым нашим университетом".

Одно из удивительных пророчеств Вернадского связано с атомной энергией. Напомним, что великий Эрнест Резерфорд, открывший строение атомного ядра, в 1919 году уверял: "Атомом для практических целей овладеть невозможно". Альберт Эйнштейн примерно в то же время признавался: "Я не верю в возможность использования атомной энергии в ближайшие сто лет". Но еще в 1910 году, выступая в Академии наук, Вернадский говорит поразительные вещи: "…владение большими запасами радия дает владельцам его силу и власть, перед которыми может побледнеть то могущество, какое получают владельцы золота, земли и капитала… перед нами открываются в явлениях радиоактивности источники атомной энергии, в миллионы раз превышающие все те источники сил, какие рисовались человеческому воображению". А в 1922 году он пишет: "Недалеко время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, такой источник силы, который даст ему возможность строить свою жизнь, как он захочет… Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, направить ее на добро, а не на самоуничтожение?" А ведь все основные открытия в области атомной энергии еще впереди. Впереди Хиросима и Нагасаки, впереди Чернобыль. И вот такое предвидение.

Но Вернадский не только предвидел, он действовал. Он был инициатором создания в 1922 году Радиевого института, который сыграл важнейшую роль в создании нашей страной ядерного оружия. Вернадский возглавлял институт до 1939 года. Вскоре после встречи Рузвельта и Эйнштейна в 1940 году, открывшей дорогу к американской атомной бомбе, Владимир Иванович пишет вице-президенту АН СССР: "По имеющимся известиям… в США и в Германии идет энергичная и организованная работа в этом направлении… Наша страна ни в коем случае не может стоять в стороне и должна дать возможность и денежные средства для широкой организованной и спешной работы в этой области первостепенного значения. И записывает в дневнике: "Огромное большинство не понимает исторического значения момента. Любопытно, ошибаюсь я или нет?". В том же году создается Комиссия по урану. Так был сделан первый шаг к советскому Урановому проекту.

Спектр его научных интересов поражает: геохимия, минералогия, кристаллография, геология, почвоведение, палеонтология, метеоритика, философия, история науки. В то время как наука дробилась на множество отдельных специальностей, для него она была единым целым. К этому только сейчас приходит современная наука, делая ставку на междисциплинарные исследования. Опыт показывает, что основные прорывы происходят на стыке нескольких наук.

Целостное видение мира приводит Вернадского к одному из главных дел его жизни - учению о ноосфере. В чем его суть? Если биосфера развивалась стихийно, то с появлением разума возникает совершенно новый фактор, который оказывает влияние на эволюцию биосферы - фактор разума. Ученый рассматривает его возникновение как закономерный результат эволюции биосферы. Однажды возникнув, разум начинает оказывать все возрастающее влияние на биосферу благодаря трудовой деятельности человека. Теперь уже человек действует как творец.

Несмотря на огромную исследовательскую деятельность, Вернадский не был человеком "чистой науки". Он активно занимался политикой. Например, был одним из создателей партии кадетов, входил в Государственную Думу, в 1917 году стал членом Временного правительства. Октябрьскую революцию встретил на юге, где оказался по состоянию здоровья. Работал ректором Таврического университета. В 1921 году под охраной ЧК выехал в Москву. В том же году был арестован по обвинению в шпионаже. Но после письма Ленину президента РАН А.Карпинского Вернадского освободили. Он внес огромный вклад в развитие науки в России, был родоначальником целого созвездия новых наук и исследовательских направлений, создателем Комиссии по изучению естественных производительных сил России, Радиевого института, десятков других научных учреждений.