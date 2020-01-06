Издательства назвали самые популярные книги 2019 года

Детективные романы "Нож" норвежского писателя Ю Несбё, а также книга для подростков "В метре друг от друга" Рейчел Липпинкотт, Микии Дотри и Тобиаса Иакониса в уходящем году разошлись многотысячными тиражами.

Согласно исследованию РИА Новости, роман "В метре друг от друга" стал самой продаваемой книгой, вышедшей в издательстве "Эксмо-АСТ". Ее тираж составил более 100 тысяч экземпляров. Книга, рассказывающая трогательную историю любви смертельно больных подростков, для которых опасно даже прикасаться друг к другу, получила экранизацию в 2019 году. В фильме Джастина Бальдони главные роли исполнили Коул Спроус и Хейли Лу Ричардсон.

Триллер Алекса Махаэлидеса "Безмолвный пациент" стал второй по популярности книгой: тираж составил более 89 тысяч экземпляров. В центре сюжета - история известной художницы Алисии Беренсон, которая становится еще более знаменитой после того, как убивает своего мужа и не произносит ни слова после инцидента. Ее тайны и мотивы преступления пытается разгадать криминальный психотерапевт Тео Фабер.

Среди самых продаваемых книг оказались вторая и третья части трилогии Дины Рубиной "Наполеонов обоз": "Белые лошади" разошлись тиражом более 88 тысяч экземпляров, а "Ангельский рожок" - тиражом более 57 тысяч экземпляров. Охотно читатели покупали последний роман Евгения Водолазкина "Брисбен", вышедший в "Редакции Елены Шубиной".

А детективный роман "Нож" норвежского писателя Ю Несбё стал самой продаваемой книгой, вышедшей в издательской группе "Азбука-Аттикус". По сюжету книги, в деле о жестоком убийстве детектив Харри Холе играет не совсем обычную роль - он возглавляет не расследование, а список подозреваемых. Тираж "Ножа" составил 69,5 тысячи экземпляров.

Вторым по популярности оказался роман Роберта Гэлбрейта (Джоан Роулинг) "Смертельная белизна" из серии о частном детективе Корморане Страйке. "Азбука-Аттикус" продала более 63,7 тысячи экземпляров романа. А третье место заняла загадочная книга "Пока течет река" британской писательницы Дианы Сеттерфилд, которая разошлась тиражом более 37 тысяч экземпляров. Критики уже назвали произведение, действие которого разворачивается в XIX столетии, возвращением золотого века британского романа, известного именами сестер Бронте и Дафны Дюморье.