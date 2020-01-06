Кабмин установил порядок госрегистрации аттракционов

Фирмы и индивидуальные предприниматели, которые предоставляют соответствующие развлекательные услуги, будут обязаны регистрировать аттракцион в органе гостехнадзора по месту его установки.

Оговаривается, что в случае изменения места установки ранее зарегистрированного нестационарного аттракциона он подлежит временной регистрации в органе гостехнадзора по месту пребывания аттракциона.

На каждый аттракцион, поставленный на учет, выдается государственный регистрационный знак, который, как написано в правилах, должен быть "в зоне видимости посетителей при входе на аттракцион".

Кроме того, все сведения об аттракционах подлежат внесению в региональную информационную систему (как о регистрации, так и о ее приостановлении, возобновлении, прекращении, отказе в ней).

За регистрацию аттракциона будет взиматься государственная пошлина в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

Документ вступит в силу через три месяца со дня его официального опубликования.