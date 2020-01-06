Как провести Рождество правильно

Пару лет назад, накануне Рождества, французские студенты-социологи провели опрос среди своих сверстников, гуляющих по Парижу. Вопрос был один: "Что мы празднуем на Рождество?" Варианты предлагаемых ответов могли бы показаться шуткой: тут было "на Рождество празднуют окончание рождественских распродаж" и "на Рождество отмечают приход "Père Noël" ("Отца Рождества") с подарками", "Рождество - праздник в честь установки рождественской елки" и "Рождество - это как репетиция Нового года", "Рождество - начало двенадцатидневных зимних праздников с 25 декабря по 6 января" и даже "Рождество - это праздник связанный с выходом на экран новой рождественской кинокомедии". Только один ответ упоминал Бога: "Рождество - это день рожденье Христа".

Конечно, опрос можно было бы посчитать студенческим приколом, если бы не то пугающе малое количество респондентов, вспомнивших в этот великий праздник о Христе. Твердо веря, что в среде нашей молодежи подобное невозможно, мы все же решили кратко, конспективно изложить, в чем суть праздника Рождества и как его правильно провести. Приступим. Причем читать текст могут и те, кто давно уже подпадает под категорию +18.

1. Что мы празднуем в день Рождества?

Боговоплощение. То есть рождение Бога в человеческом роде. Рождение от Пресвятой Девы Марии Спасителя.

2. В чем разница между Новым годом и Рождеством Христовым?

У двух зимних и стоящих рядом в календаре праздников совершенно разный смысл. Новый год - начало условного отрезка времени, придуманного людьми, начало нового календарного года. Отмечая этот день, мы отдаем дань человеческим установлениям. Эту дату не так уж сложно и сместить, что и было проделано в 1918 году, когда Ленин подписал "Декрет о введении в Российской республике западно-европейского календаря". Празднуя Рождество Христово, мы заново переживаем событие совсем другой значимости - рождение Иисуса Христа. Пришествие в наш мир Спасителя - поворотный момент в истории человечества.

Но раз события, лежащие в основе НГ и РХ, совершенно не сопоставимы по значимости, то и те традиции, которые закрепились за этими праздниками, тоже несравнимы по своей глубине. К советской традиции празднования Нового года можно отнести разве что салат "оливье", шампанское, бессменный "Голубой огонек" и елку, перекочевавшую сюда из Рождества. Традиции православного Рождества имеют глубочайшие корни и символику. О них позже, сначала о самом рождении Спасителя.

3. Как произошло Рождество Иисуса?

Мы помним, что за девять месяцев до рождения Христа, а, значит и Рождества Христова, происходит событие, получившее название "Благовещение Пресвятой Богородицы", когда Архангел Гавриил приносит Богородице Благую весть (отсюда "Благовещение") о том, что она станет Божьей Матерью: "Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою, благословенна Ты между женами". Мария смутилась от этих слов, но Ангел продолжает: "Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога, Ты родишь Сына и наречешь имя Ему Иисус. Он будет велик, и назовется сыном Всевышнего, и Царству Его не будет конца". Имя Иисус и означает "Спаситель". Мария в недоумении спрашивает Ангела: "Как это будет, когда Я мужа не знаю?" И Ангел отвечает: "Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя, и рожденный наречется Сыном Божьим". Так начинается история нашего спасения, история пришествия Бога в наш мир, история Боговоплощения.

В то время Иудея была завоевана Римской империей и вошла в ее восточные провинции. Для того чтобы упорядочить систему налогообложения единодержавный император Римской империи Октавиан Август (63 г. до н. э. - 14 г. н. э.) решает провести перепись своих восточных провинций. Причем иудеи должны переписываться по месту их происхождения. И старец Иосиф, обручившийся с Марией, заботившийся о ней, и сама Дева Мария, были потомками знаменитого библейского царя Давида (умер около 970 г. до н. э.), происходившего из Вифлеема. Потомки царя Давида были лишены трона еще в VI столетии до н. э. и давно уже жили так же, как и остальные иудеи, ничем среди них не выделяясь. Однако пророки задолго до Рождества Христова возвещали о том, что Спаситель, Мессия придет из рода Давидова, и именно поэтому мы акцентируем внимание на столь важном факте. Так вот, раз Дева Мария и Иосиф происходят из рода царя Давида, а их далекий предок был выходцем из Вифлеема, то ожидающая ребенка Мария вместе с Иосифом вынуждены были совершить долгий путь из галилейского города Назарета, где они живут, в Вифлеем - город для них чужой. Перепись, как можно ослушаться указа императора?

Из-за наплыва народа места в гостиницах Вифлеема для Святого Семейства не находится, и они останавливаются за городом, в пещере - сюда пастухи в ненастье загоняют скот. В этой пещере у Девы Марии ночью и рождается Младенец - Сын Божий, Христос Спаситель мира. Мария пеленает Своего Сына и кладет в ясли - туда, куда обычно кладут корм для скота. И животные своим дыханием согревают Богомладенца. Как поется в эти праздничные дни в храмах, ясли стали "вместилищем невместимого Бога". С одной стороны невместимого по Своему Величию Бога, но, одновременно, и беспомощного Младенца. В этом неразрывном единстве природы божественной с природой человеческой и заключена тайна боговоплощения. Тайна, которую нам, людям, не дано познать, но которую мы можем почувствовать - сердцем.

4. Как мир узнал о рождении Спасителя, как мир это воспринял?

Вифлеемские пастухи первыми узнают о рождении Спасителя. В эту ночь они пасут свои стада в поле, как вдруг перед ними является Ангел Божий: "Не бойтесь! - говорит он, - я возвещаю вам великую радость, которая будет не только для вас, но и для всех людей: ныне родился в городе Давидовом (т. е. в Вифлееме) Спаситель! Вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях".

Но пастухи были не единственными, кто поклонился Богомладенцу. Богородица и Иосиф вместе с Младенцем Иисусом еще оставались в Вифлееме, как из далекого востока в Иерусалим пришли волхвы - мудрецы и звездочеты. Они тоже давно уже ожидали рождения Того, Кто станет Мессией - Спасителем. В Иерусалиме диковинно одетые пришельцы с востока начинают расспрашивать: "Где новорожденный Царь Иудейский? Мы видели, как восходит Его звезда, и пришли Ему поклониться!" Услышав это, мнительный и жестокий царь Иудеи Ирод "взволновался, а с ним и весь Иерусалим". От знатоков Священного писания испуганный Ирод узнает, что пророки предвещали рождение Царя Иудейского, Спасителя, в роде Давидовом, в городе Вифлееме. Подозрительному Ироду и в голову не приходит, что царство новорожденного Владыки Израиля будет "не от мира сего", что речь идет не царстве земном, а о Царстве Небесном. Это все слишком сложно для жестокого самозванца Ирода. А Ирод, действительно, чудовище - он приказал казнить свою жену и детей только из подозрения, что они намерены лишить его власти.

Итак, услышав, что возможный конкурент уже родился, Ирод призывает к себе ни о чем не догадывающихся волхвов, узнает у них время рождения Мессии и посылает их в Вифлеем с коварным поручением: "Пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему".

Волхвы направляются в Вифлеем, и новая звезда указывает им путь.

"Рождество Христово". Фото: Иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска

Итак, ведомые звездой, волхвы идут в Вифлеем. И остановилась звезда "над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, - се (вот), Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его…"

Так, с бесприютности и скитаний, начинается жизнь Христа.

Когда родился Спаситель, люди по-разному отнеслись к этому событию. Одни, как волхвы, с чистым сердцем пошли встречать Его, чтобы возрадоваться. Другие, как Ирод, решили Его уничтожить. Были и равнодушные, которые не пустили Богородицу в свой дом переночевать. Им было все равно, они были не способны на милосердие, на сострадание. При молчаливом согласии таких людей и совершается зло. И те, и другие, и третьи есть и среди нас. И каждый из нас ежедневно стоит перед выбором: с кем он? Где он? Со Христом, или за Ирода? А, может, просто укрылся в своем уютном мирке и не впустит туда чужую беду и боль, а, значит, не впустит и Господа.

5. Традиции празднования Рождества Христова

Во-первых, сам праздник Рождества Христова начинается с ожидания. И главное в этом ожидании пост, длящийся с 28 ноября по 6 января. Пост готовит дух и тело к восприятию самого события Рождества Христова, к участию в нем. Подобно тому, как волхвы шли в Вифлеем и ожидали увидеть родившегося Христа, готовились к этой встрече, несли ему дары, так и мы, совершая пост, совершаем духовный путь и приносим Господу свои духовные дары. Это ожидание праздника. А есть еще и приближение праздника. Приближение заключается в том, что накануне, 6 января, совершается Рождественский сочельник, день очень строгого поста, когда готовится сочиво - блюдо из пшеницы и меда. В этот день не едят "до первой звезды" в воспоминание о Вифлеемской звезде, указавшей волхвам путь к месту рождения Спасителя. Сочельник проходит в подготовке - люди готовятся к Исповеди и Причастию, чтобы причаститься на праздник Рождества Христова, готовят рождественскую трапезу.

Во-вторых, понимая, насколько важно для нас, людей, внешняя сторона событий, Церковь готовит нас к празднику и особыми рождественскими традициями. В домах ставится вечнозеленая елка - символ вечной жизни, которую даровал нам Христос.

Звезда, которой венчают наши елки, напоминает о Вифлеемской звезде, зажегшейся, когда родился Иисус, звезде, которая вела волхвов к Богомладенцу, указывала им путь.

В Рождественский сочельник на окна принято ставить горящую свечу. Тут тоже глубокий смысл. Свеча - символ человеческой души, которая горит перед Богом. Горит и освещает путь другим. Зажженная свеча в окне перед Рождеством показывает, что в этом доме ждут Христа. Потому что смысл нашего празднования в рождении Христа в нашем сердце.

И, наконец, когда мы дарим на Рождество подарки, мы уподобляемся волхвам - восточным мудрецам, принесшим Богомладенцу свои дары: золото, ладан и смирну. Эти подарки волхвов тоже были глубоко символичны: золото, как Царю, ладан, как Богу и смирну, благовонную мазь, используемую при погребении, как человеку смертному.

6. В чем смысл Праздника Рождество Христово?

Тайна Боговоплощения недоступна уму человеческому. Но эта величайшая, Божественная тайна воплощения связана с двумя другими тайнами, близкими сердцу каждого: тайной рождения и тайной любви.

Каждому знакома радость, которую мы испытываем, когда рождается человек, каждый из нас, хоть однажды, соприкасался с тайной любви. Именно поэтому события Рождества Христова, при всей их непостижимости, близки сердцу каждого, и событийный ряд этого праздника понятен даже самым маленьким детям. Спаситель рождается в человеческом роде, это не какой-то отвлеченный, посланный нам Бог, не имеющий родства и связи с людьми. Бог принимает плоть человеческую. Он, рожденный от Святого Духа, принимает весь наш психофизический мир. Потому что для того, чтобы спасти человека, нужно было познать его до конца, нужно было пройти весь земной путь человека - от рождения, через страдания, к смерти. И Бог проходит этот путь, и делает это из любви к нам.

7. Зачем нужен праздник Рождества?

Бог приходит в наш мир в тишине Вифлеемской ночи, и сам факт Его рождения - это уже наше приближение к Богу, потому что, по словам митрополита Антония Сурожского: "Всякий человек, уже тем, что он человек, приобщен к тайне Христа". Отныне человек не одинок в этом мире. "Христос стал Человеком для того, чтобы все мы, все без остатка, включая тех, которые в себя потеряли всякую веру, знали, что Бог верит в нас, верит в нас в нашем падении, верит в нас, когда мы сами изверились друг во друге и в себе, верит так, что не боится стать одним из нас". "Бог стал Человеком, чтобы человек мог стать богом", - так сформулировал великую тайну боговоплощения священномученик II века Ириней Лионский.