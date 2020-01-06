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06.01.2020 08:00
Рубрика: Экономика

Как вырастут выплаты по больничным листам и "декретные" в 2020 году

Текст: Марина Гусенко
Размеры декретных выплат, больничных и детских пособий от Фонда социального страхования (ФСС) станут в этом году больше.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Так, максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит с 1 января 2020 года 322 191 рубль или 69 тысяч рублей в месяц (в прошлом году было 64,5 тысяч в месяц).

Фото: iStock
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Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком (для женщин, застрахованных в ФСС и работавших как минимум два года до рождения ребенка) - 27 984 рубля в месяц (в прошлом году - 26 152,3 рубля).

Размеры этих пособий могут быть и меньше, если в 2018 и 2019 годах мама получала меньше соответственно 67,9 тысяч и 72 тысяч рублей в месяц (такими были предельные размеры зарплат, с которых платились взносы в ФСС). Если ее зарплата была выше, все равно больше указанных размеров эти пособия быть не могут.

Максимально возможный размер больничных также будет 69 тысяч рублей в месяц.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Всего за счет средств Фонда соцстраха выплачиваются четыре вида пособий, связанных с материнством. Два из них зависят от средней зарплаты мамы до появления ребенка - это пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за малышом до полутора лет.

Еще два пособия имеют фиксированный размер. Речь о единовременном пособии при рождении ребенка (оно составит 17 479 рублей) и единовременном пособии женщинам, вставшим на учет в медорганизациях на ранних сроках беременности (655 рублей).

Экономика Пенсии и пособия Декретные и пособия на ребенка Правила выдачи и оплаты больничного

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