Как вырастут выплаты по больничным листам и "декретные" в 2020 году

Размеры декретных выплат, больничных и детских пособий от Фонда социального страхования (ФСС) станут в этом году больше.

Так, максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит с 1 января 2020 года 322 191 рубль или 69 тысяч рублей в месяц (в прошлом году было 64,5 тысяч в месяц).

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком (для женщин, застрахованных в ФСС и работавших как минимум два года до рождения ребенка) - 27 984 рубля в месяц (в прошлом году - 26 152,3 рубля).

Размеры этих пособий могут быть и меньше, если в 2018 и 2019 годах мама получала меньше соответственно 67,9 тысяч и 72 тысяч рублей в месяц (такими были предельные размеры зарплат, с которых платились взносы в ФСС). Если ее зарплата была выше, все равно больше указанных размеров эти пособия быть не могут.

Максимально возможный размер больничных также будет 69 тысяч рублей в месяц.

Всего за счет средств Фонда соцстраха выплачиваются четыре вида пособий, связанных с материнством. Два из них зависят от средней зарплаты мамы до появления ребенка - это пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за малышом до полутора лет.

Еще два пособия имеют фиксированный размер. Речь о единовременном пособии при рождении ребенка (оно составит 17 479 рублей) и единовременном пособии женщинам, вставшим на учет в медорганизациях на ранних сроках беременности (655 рублей).