2020-й обещает быть щедрым на продолжение знаменитых франшиз и вариации знакомых сюжетов.

1. Одна из самых ожидаемых - очередной опус всеми любимой "бондиады" "Нет времени умирать", мировая премьера которого выйдет 10 апреля. В боевике участвуют Рами Малек в роли главного злодея, и это будет последнее появление 50-летнего Дэниела Крэйга в роли неубиваемого Джеймса Бонда. Тот самый Крэйг, которого полтора десятилетия назад приняли в штыки все поклонники франшизы, теперь признан одним из лучших супергероев за всю историю "бондиады".

2. Автор "Искупления" и нашумевшей экранизации "Анны Карениной" Джо Райт представит триллер "Женщина в окне" с сюжетом, достаточно знакомым по классике. Его героиня, одиноко и замкнуто живущая в Нью-Йорке Анна Фокс видит в окне соседнего дома убийство. Ситуация осложнена тем, что она страдает боязнью открытых пространств - агорафобией, поэтому давно стала закоренелой домоседкой. Снимались Эми Адамс, Дженнифер Джейсон Ли, Джулианна Мур, Гари Олдмен. Премьера фильма должна была состояться еще в 2019 году, но тест-аудитория запуталась в слишком прихотливом сюжете, и картину отложили для доработки. Теперь она выйдет 14 мая.

3. Том Круз снова появится в роли героя фильма "Топ Ган: Мэверик" режиссера Джозефа Косински. Когда в 1986 году вышел первый "Топ Ган", Том Круз только начинал свою карьеру новейшей суперзвезды мировых экранов. Через тридцать лет он возвращается к атлетическим трюкам, которые успешно демонстрировал в фильмах франшизы "Миссия невыполнима". Он снова в роли пилота-испытателя, которой готовит к некоей спецмиссии отряд молодых выпускников летной школы. Выход фильма планируется 26 июня.

4. Продюсер Айвен Райтман продолжает серию приключений "Охотников за привидениями", на этот раз с подзаголовком "Наследники". В главной роли по-прежнему ироничный Билл Мюррей, и действие происходит на уединенной ферме, доставшейся в наследство матери с двумя любознательными детишками. Детки пытаются разгадать тайну неведомого им дедушки, что не приведет ни к чему хорошему. А к чему именно - узнаем на премьере 9 июля.

5. В невероятном секрете держатся подробности касательно "Довода" (Tenet) - самого амбициозного из фильмов Кристофера Нолана с участием Джона Дэвида Вашингтона, Роберта Паттинсона, Элизабет Дебицки и Кеннета Браны, "экшн-эпоса из мира международного шпионажа". В скупых комментариях режиссер "Интерстеллара" обещает вольную смесь контрастных жанров. Фильм снимается в семи странах с огромным количеством участников и масштабными декорациями. Бывший футболист, ныне известный как звезда фильма "Черный клановец", Джон Дэвид Вашингтон в новой картине укрощает суперсовременную технику, включая новейшие модели скоростных катеров, вертолетов и автомобилей. Премьеру обещают 15 июля.

6. Едва оправившись от громового провала своего предыдущего фильма "Удивительный мир Марвена", классик изысканных фэнтези Роберт Земекис снял новую картину "Ведьмы" по знаменитой детской книге Роальда Даля (1983) о том, как некая бесогонша с внуком атакуют очередное сборище злобных ведьм. Действие книги режиссер перенес в 60-е годы и в обстановку "готического Юга". А зная любовь Земекиса к разнообразным техническим новинкам и умение ими пользоваться виртуозно и с юмором, можно ожидать захватывающего зрелища. В главных ролях Энн Хэтэуэй, Стэнли Туччи и Крис Рок. Премьера 16 октября.

7. Несомненной сенсацией стал сам факт, что Стивен Спилберг начал съемки ремейка классического мюзикла Леонарда Бернстайна "Вестсайдская история", в 1961 году экранизированного Робертом Уайзом и Джеромом Роббинсом с участием Натали Вуд, Ричарда Беймера, Риты Морено и Джорджа Чикириса. В новой версии их заменят Рэйчел Зеглер в роли Марии, Энсел Элгорт ("Дивергент", "Малыш на драйве") в роли Тони, Ариана ДеБос и Майк Фейст в ролях Аниты и Риффа. Причем Рита Морено - огневая Анита в первом фильме - спустя почти 60 лет снова снимается в "Вестсайдской истории" в небольшой роли Валентины. Оператор - Януш Каминский ("Шпионский мост", "Терминал", "Секретное досье"). Картина выйдет на экраны 18 декабря.

8. Создатель фильмов о Борне режиссер Пол Гринграсс обещает "Новости со всего света" с Томом Хэнксом в роли ветерана Гражданской войны капитана Джефферсона Кидда. Герой подряжается переправить через пустыни Техаса 1860-х годов десятилетнюю сиротку, воспитанную похитившими ее индейцами. Это "дорожная драма" с элементами вестерна и с мотивами киднеппинга, который обеспечит сюжету необходимый напряг. Снято по бестселлеру 2016 года писательницы Полетт Джилс. Выход фильма запланирован почему-то на католическое Рождество - 25 декабря.

9. В этот же праздничный день должен выйти и новый фильм Ридли Скотта по первому со времен "Умницы Уилла Хантинга" сценарию совместного авторства актеров Мэтта Дэймона и Бена Аффлека - "Последняя дуэль". Он перебросит нас в XIV век, времена Карла VI, к которому и обратится герой картины рыцарь Жан де Карруж, узнавший, что его жена изнасилована соседом-соперником. Обвинениям пострадавшей дамы мало кто верит, и король приказывает разрешить спор в поединке, причем если де Карруж проиграет, жену его сожгут за ложное обвинение. Фильм, вероятно, должен стать проекцией современных войн #MeToo в глубокую древность, доказав, что женщины всегда были жертвами мужской похоти, подлости и несправедливости. В ролях, кроме Мэтта Дэймона и Бена Аффлека, Адам Драйвер и Джоди Кемер.