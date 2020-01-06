Кустурица: События в Черногории - это доказательство того, что Бог есть

Весь христианский мир с тревогой наблюдает за развитием ситуации в Черногории, где, как отметил Патриарх Сербский Ириней, развернут "жестокий террор в отношении Сербской Православной Церкви (СПЦ), ее духовенства и верных людей". Вот и всемирно известный режиссер Эмир Кустурица посвятил обозначенным выше событиям текст, опубликованный порталом "Искра", назвав его "Бог есть":

Человеческая эмоция - это чудесная молния, и она становится еще более удивительной, когда растворяется в мистической массе! Взрыв чувств, нисходящих с черногорских гор, из городских небоскребов, квартир, загородных домов, спустился на улицы, и Черногория стала местом проведения крупнейших христианских крестных ходов, которые когда-либо были отмечены до сегодняшнего дня. Случилось то, чего больше всего боялись глобалисты, и в то время, когда в мире уже полным ходом шло столкновение цивилизаций, которое предвидел историк Хантингтон в 90-х годах прошлого столетия. Он тогда написал, что глобализм не сможет распространить универсальные западные ценности во всем мире, что Западная Европа больше не будет существовать, сохранится иудео-христианская Америка, а в числе прочих буддизм, ислам и еще православные христиане останутся отдельными цивилизациями. Однозначно, что к Юго-Восточной Европе не могут быть применены общемировые диагнозы, но симптомы для такого утверждения очевидны.

Чудо произошло в Черногории. О чем это все? Имело ли место слабое знание основ культуры управления, отсутствие интуиции, просто выполнение приказа или высокомерие при принятии Закона о вероисповеданиях! Кто бы мог поверить, что Церковь и верующие, которые 800 лет стоят на своем, позволят кому-то украсть у них миф и что это не вызовет гнева. Или Военный альянс (НАТО - прим. "РГ") планировал "Бурю", как в свое время в Хорватии (4 августа 1995-го совместными усилиями вооруженных сил Хорватии и пятого корпуса армии Боснии и Герцеговины началась операция "Буря", в ходе которой в течение 84 часов была ликвидирована Республика Сербская Краина - прим. "РГ"). Посмотрим. Кто-то проигнорировал старую истину, что в истории настает момент, когда для народа вера становится важнее хлеба, когда в людях пробуждаются магнитные бури идентичности, когда они свои страхи ставят под домашний порог и вместе, объединенные верой, превращают это чувство в свободу!

Мистическая масса терпит все что угодно, а ее пробуждение длится долго. В случае с Черногорией существует целая бухгалтерия того, как применялись глобалистские предписания к населению, которое не сопротивлялось западным ценностям, однако именно православие стало камнем преткновения для военной стратегии Drang nach Osten ("Натиск на Восток"). На том пути бесспорно было использование по отношению к нам недостающих элементов западной дисциплины, прививания уважения мировой иерархии и еще много чего, но, как недавно отметил американский генерал Франклин Бен Ходжес, православие оказалось препятствием. Чему? Точно не цивилизации, поскольку без Бизанта и Юстиниана не существовало бы Римского права, без Константинопольских строений не было бы примеров для городов итальянского ренессанса. Итак, речь не идет о проблеме цивилизационной природы, а, следовательно, не должно быть проблем с западным христианством. Гораздо меньше, чем может показаться на первый взгляд! Даже в меньшей степени, чем восточное христианство терпело от западной церкви в самые мрачные времена больших противостояний.

В то время, когда глобализация делала мир комфортнее, и вместо того, чтобы поощрять культурное разнообразие, как первоначально обещалось, малым народам навязывалось лишь сексуальное разнообразие, список сербских культурных потерь в Черногории увеличивался. Народ этого драматического государства с давних времен практиковал во время рождественских праздников и свадеб выстреливать больше боевых пуль, чем армии в ходе крупных наступлений. Когда в 2006 году произошло отделение Черногории от Сербии, то в Черногории ни одна винтовка не выстрелила. И пусть не стреляла. Поскольку это было не только решение Мило Джукановича (президент Черногории - прим. "РГ"), но и согласие с этим важных представителей сербской веры. Это был выбор светских сербов, адаптированных к государству, которое когда-то существовало. Они все поверили, что так и должно быть, а их культура таким образом может быть сохранена. Затем все изменилось. Огромные инвестиции, черно-белые деньги приходили, любовь с русскими, а затем враждебность к ним. Самое главное - украшены города, дороги, мосты и, в конце концов, пришли НАТО, а также законы, которые изменили сербский язык в "родной", латиница вытеснила кириллицу, исторические книги вновь были написаны черногорским языком, но с сильно измененной фактографией.

Все это сопровождалось магической силой капитала и шансами, которыми пользовались все, намереваясь быть не только пекарями, инженерами, врачами, стоматологами, но и богатыми гражданами Черногории. Только удача сопутствовала меньшинству. Где оказались все те, кто не смог попасть в класс избранных? Это та самая упоминаемая ранее мистическая масса, которая в свободной форме прокатилась по Черногории. Она сейчас носит иконы, а ее происхождение лежит в основе чувств, выведших ее на сцену. Неизмерима область эмоций, которую еще не могут контролировать аналитики, компьютеры, банкиры и правительственные чиновники, полицейские, маркетологи, и, как ни странно, деньги перестают играть роль величайшего социального мотива современности. Бог есть!

Когда в результате серии попыток унизить сербов в Черногории, в конце концов, при странных обстоятельствах был принят Закон, предполагающий национализацию православных святынь и церковных владений, православный мир осознал, что он не может выжить без того, что он считает самым главным. После ареста депутатов парламента из Демократического фронта все выглядело так, будто усатого кота усадили в мешок, а жрецы, как грустные вороны, требовали разговоров. Внезапно на улицах, как будто кто-то поставил трюк из кино, вместо усатого домашнего любимца увидели мы социального зверя, бродящего по городам.

Восстание православных сербов в Черногории точно повлияло на Белград в одном направлении. В колыбели сербской культуры тяжело в будущем будет прозвучать фразе, озвученной главой Сербской академии наук и искусств Владимиром Костичем: "Единственная политическая мудрость заключается в том, как, сохраняя элементы достоинства, покинуть Косово". После крестных ходов в Черногории, очевидно, что о достоинстве Косово и Метохии будет говориться по-другому и в обозримом будущем старая новая власть, если задумает признать Косово, столкнется с еще большим недовольством граждан по сравнению с тем, которое наблюдается в Черногории.

Послесловие

Всем уже очевидно, что американцы посредством Константинопольского патриархата, официальных властей Киева, Подгорицы и других своих "верных союзников" продолжают вносить раздор в отношения сестринских православных церквей, принуждая их отказаться от какой-либо поддержки Москвы. При этом планы США на Балканах выглядят прагматичными и расчетливыми, ведь на протяжении многих веков русские и сербы плечом к плечу отстаивали одно из главных своих богатств - православную веру. Это нашло свое отражение и в народном фольклоре, в частности, на Балканах можно услышать следующее "крылатое" выражение: "Мы, сербы, всегда верили в двух богов: в Христа на небе и в православную Россию на земле!".

Следует также отметить, что, несмотря на явно антироссийский и антирусский политический курс Вашингтона и Брюсселя на Балканах, православные сербы и черногорцы хорошо помнят наставление, которое в 1830 году дал святитель Петр Цетиньский, Митрополит Черногорский своему племяннику - будущему великому поэту, правителю и митрополиту Черногории XIX века Петру II Петровичу Негошу: "Молись Богу и держись России!".