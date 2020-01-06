Лидеры баскетбольной Единой лиги сразятся в Мытищах

Сегодня на подмосковной "Арене Мытищи" состоится центральный матч всей первой половины регулярного сезона мужской баскетбольной Единой лиги ВТБ. Лидирующие в турнире "Химки" принимают действующего чемпиона ЦСКА. Начало игры в 15.00, она будет показана в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".

Вывеска у предстоящей встречи ярче не придумаешь. За 11 лет существования Единой лиги в ней побеждали только "Химки" и ЦСКА, обе команды сейчас претендуют на попадание в плей-офф Евролиги, в составах этих коллективов выступают баскетболисты сборной России и зарубежные звезды.

Начиная с сезона 2014/15, когда участников Единой лиги перестали делить на группы, в регулярном чемпионате первое место занимал исключительно ЦСКА. В нынешнем турнире у "Химок" есть реальный шанс нарушить эту гегемонию и заполучить первый номера посева в плей-офф, который гарантирует преимущество своей площадки на всех стадиях турнира с выбыванием. Подмосковная команда в дюжине проведенных встреч из 24-х потерпела одно поражение - от краснодарского "Локомотива-Кубани", прервавшего в декабре серию лидера из 11 побед. Столичные армейцы уходили с площадки огорченными трижды в 13 матчах: неудачно начали сезон в Красноярске, где сенсационно уступили местному "Енисею", через полторы недели "красно-синие" дома не справились с питерским "Зенитом" и уже в начале декабря проиграли на берегах Волги казанскому УНИКСу.

От исхода сегодняшней встречи в борьбе за первенство в "регулярке" будет зависеть многое: либо "Химки" оторвутся от ЦСКА уже на три "шага", имея преимущество еще и по одной из состоявшихся личных встреч, или армейцы вплотную приблизятся к подмосковному сопернику. Обращаем внимание, что учитывая нешуточный ажиотаж по поводу сегодняшнего матча, химчане решили провести его не у себя в городе в Баскетбольном центре Московской области, а на имеющей большую вместимость "Арене Мытищи", где команда принимает соперников по Евролиге.

Максимально возможное число встреч между ЦСКА и "Химками" в нынешнем сезоне в официальных турнирах - 12. Но это только если клубы схлестнутся в сериях плей-офф и в Евролиге, и в Единой лиге, играя их в максимальном формате из пяти и трех матчей соответственно. Пока же соперники сразились один раз. В середине октября прошлого года армейцы у себя в "Мегаспорте" на Ходынке взяли верх в рамках регулярного чемпионата Евролиги - 99:86.

К нынешнему противостоянию армейцы подошли без двух игроков, заявленных на тот матч в "Мегаспорте". Уилл Клайберн еще осенью из-за травмы выбыл до конца сезона, в недавней игре Евролиги против греческого "Панатинаикоса" повредил мышцу задней поверхности бедра защитник Янис Стрелниекс, латвиец попал в командный лазарет на достаточно продолжительное время. Безоговорочный лидер "Химок" и лучший бомбардир Единой лиги за всю историю Алексей Швед пропустил первый посленовогодний выездной матч Евролиги с турецким "Эфесом" из-за простудного заболевания. Но ко встрече с ЦСКА подмосковная команда готовилась уже в полном составе, включая выздоровевшего Алексея.

Мнение

Римас Куртинайтис, главный тренер БК "Химки"

- Мы не смотрим, кто на каком месте находится, потому что для нас каждая игра важна. В данный момент наше состояние более или менее стабилизировалось, вирусные заболевания прошли, поправился Алексей Швед, вернулся в строй Йонас Жеребко, хотя прошлый матч он провел с температурой. В этом плане у нас все нормально, особых травм нет, все готовы играть. Что ЦСКА - команда очень хорошая, хотя в последней игре с "Панатинаикосом" они и преподнесли своим болельщикам неприятный сюрприз. Независимо от состава, у армейцев есть дух победителей. Да, бывают поражения, но в рядах ЦСКА баскетболисты такого уровня, что им без разницы, где выступать - дома или на выезде, потому что они всегда собранны. С приходом в межсезонье Майка Джеймса столичная команда в ряде моментов играет быстрее, тренер часто дает американцу возможность самому решать эпизоды, что он иногда делает, а иногда нет. Однако последние броски - броски именно Джеймса, и он часто попадает в кольцо.

Где будем смотреть

Шестое января, понедельник

"Матч ТВ"

14.30. "Химки" (Московская область) - ЦСКА. Прямая трансляция с "Арены Мытищи" (с получасовым превью и работой экспертов в студии).

Положение команд в Единой лиге

1. "Химки" (Московская область) - 11 побед - 1 поражение;

2. ЦСКА (Москва) - 10-3;

3. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 8-4;

4. УНИКС (Казань) - 7-5;

5. "Енисей" (Красноярск) - 6-5;

6. БК "Нижний Новгород" - 5-6;

7. "Астана" (Нур-Султан, Казахстан) - 5-6;

8. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 5-6;

9. "Зелена-Гура" (Польша) - 5-7;

10. "Калев" (Таллинн, Эстония) - 5-8;

11. "Автодор" (Саратов) - 4-7;

12. "Парма" (Пермский край) - 3-9;

13. "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - 2-9.

По итогам двухкругового турнира в плей-офф выйдут восемь лучших команд.