На Грецию обрушился сильный снегопад

Сильнейший снегопад парализовал Грецию. Толщина снежного покрова, как передает euronews.com, местами достигает 1 метра.

На дорогах образовались километровые пробки, в том числе на трассах национального значения, из-за повышенной опасности ДТП в связи с гололедицей полиция перекрыла движение по некоторым из них.

Власти страны призвали граждан быть предельно осторожными, выходя из дома. По прогнозам метеорологов, снегопад продлится еще несколько дней, в некоторых районах ожидается резкое похолодание.

Непогода пришла в Грецию перед Новым годом, из-за штормового ветра было прекращено паромное сообщение с островами, запрещен выход в море всех судов.