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Рубрика: В мире

На Грецию обрушился сильный снегопад

Текст: Юрий Когалов
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Сильнейший снегопад парализовал Грецию. Толщина снежного покрова, как передает euronews.com, местами достигает 1 метра.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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На дорогах образовались километровые пробки, в том числе на трассах национального значения, из-за повышенной опасности ДТП в связи с гололедицей полиция перекрыла движение по некоторым из них.

Власти страны призвали граждан быть предельно осторожными, выходя из дома. По прогнозам метеорологов, снегопад продлится еще несколько дней, в некоторых районах ожидается резкое похолодание.

Непогода пришла в Грецию перед Новым годом, из-за штормового ветра было прекращено паромное сообщение с островами, запрещен выход в море всех судов.

В мире Европа Греция

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