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06.01.2020 08:00
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названа ошибка при заваривании чая, превращающая полезный напиток в яд

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты из немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) объяснили, на что нужно обращать особое внимание при заваривании чая.

Фото: iStock
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По словам специалистов, необходимо строго следовать инструкции производителей, которые рекомендуют заливать чайные листья или травяной сбор кипятком. Как правило, соответствующая пометка есть на упаковке.

Сообщается, что даже в самом дорогом напитке могут присутствовать крайне опасные микробы, поскольку чай - это натуральный продукт.

- Бактерии, дрожжи или плесень... В худшем случае чай может содержать патогены, такие как сальмонелла. Поэтому рекомендуется заливать чай кипятком и оставлять его завариваться на пять минут, - передает Focus.de.

Кроме того, эксперты не советуют пить чай, который настаивался в течение нескольких часов. Никакой пользы такой напиток не принесет.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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