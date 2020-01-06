Названа ошибка при заваривании чая, превращающая полезный напиток в яд

Эксперты из немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) объяснили, на что нужно обращать особое внимание при заваривании чая.

По словам специалистов, необходимо строго следовать инструкции производителей, которые рекомендуют заливать чайные листья или травяной сбор кипятком. Как правило, соответствующая пометка есть на упаковке.

Сообщается, что даже в самом дорогом напитке могут присутствовать крайне опасные микробы, поскольку чай - это натуральный продукт.

- Бактерии, дрожжи или плесень... В худшем случае чай может содержать патогены, такие как сальмонелла. Поэтому рекомендуется заливать чай кипятком и оставлять его завариваться на пять минут, - передает Focus.de.

Кроме того, эксперты не советуют пить чай, который настаивался в течение нескольких часов. Никакой пользы такой напиток не принесет.