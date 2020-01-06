Почему в РБ предложили отказаться от доллара в расчетах за российский газ

В целях повышения доверия к белорусскому рублю кабинет министров РБ предлагает внести изменения в двустороннее соглашение с правительством Российской Федерации, "исключающие возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ". Об этом говорится в размещенном советом министров документе, детали которого приводит РИА Новости.

Ранее правительство Румаса и Национальный банк страны совместным постановлением от 3 января утвердили аналогичную стратегию, рассчитанную на ближайшие пятнадцать лет. Она, по мнению ее авторов, направлена на формирование в стране комплекса последовательных взаимосвязанных мер, способствующих повышению доверия населения и организаций к национальной валюте. Отмечается, в частности, что для полного восстановления белорусским рублем функций средства сбережения и меры стоимости будет проводиться активная политика ограничения использования иностранной валюты на территории республики.

После достижения договоренностей с российским кабмином, уточняется в документе, об исключении расчетов в иностранной валюте за газ между компаниями-резидентами предусмотрено внесение изменений в указы президента Беларуси, исключающие возможность расчетов в иностранной валюте между резидентами в топливно-энергетической сфере.

Как ранее уже сообщал "СОЮЗ", "Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" в последний день прошлого года продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок газа в Беларусь определена только на январь и февраль 2020 года. Контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.