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06.01.2020 09:10
Рубрика: В мире

Помпео назвал условие выхода Венесуэлы из кризиса

Текст: Юрий Когалов

Госсекретарь США Майк Помпео назвал условие для выхода Венесуэлы из политического кризиса. По его мнению, разрешить ситуацию смогут выборы, организованные переходным правительством.

Фото: Стрингер / РИА Новости
Гуайдо сместили с поста спикера Нацассамблеи Венесуэлы

"Только переходное правительство, организующее свободные и честные президентские выборы, может положить конец кризису", - написал он на своей странице в социальной сети Twitter. Правда, при этом Помпео поздравил Хуана Гуайдо с переизбранием пост спикера парламента. А это несколько не соответствует действительности.

На заседании Национальной ассамблеи новым председателем был избран политик от крупной оппозиционной партии "Справедливость прежде всего" Луис Парра. В ходе вынесения на голосование его кандидатуры депутаты обвинили Гуайдо в том, что "он полностью забросил парламентскую деятельность, вместо этого сконцентрировавшись на создании системы личной власти". Примечательно, что избрание Парры состоялось при поддержке депутатов от правящей в стране Единой социалистической партии Венесуэлы, которые в последние годы фактически никогда не присутствовали на заседаниях Нацассамблеи.

Сам Гуайдо не согласился с итогами голосования и обвинил депутатов в "парламентском перевороте". После этого его сторонники собрались в редакции одной из местных газет и постановили, что он остается на посту спикера венесуэльского парламента на следующий годовой срок.

В мире Южная Америка Венесуэла В мире США Попытка госпереворота в Венесуэле

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