Помпео назвал условие выхода Венесуэлы из кризиса

Госсекретарь США Майк Помпео назвал условие для выхода Венесуэлы из политического кризиса. По его мнению, разрешить ситуацию смогут выборы, организованные переходным правительством.

"Только переходное правительство, организующее свободные и честные президентские выборы, может положить конец кризису", - написал он на своей странице в социальной сети Twitter. Правда, при этом Помпео поздравил Хуана Гуайдо с переизбранием пост спикера парламента. А это несколько не соответствует действительности.

На заседании Национальной ассамблеи новым председателем был избран политик от крупной оппозиционной партии "Справедливость прежде всего" Луис Парра. В ходе вынесения на голосование его кандидатуры депутаты обвинили Гуайдо в том, что "он полностью забросил парламентскую деятельность, вместо этого сконцентрировавшись на создании системы личной власти". Примечательно, что избрание Парры состоялось при поддержке депутатов от правящей в стране Единой социалистической партии Венесуэлы, которые в последние годы фактически никогда не присутствовали на заседаниях Нацассамблеи.

Сам Гуайдо не согласился с итогами голосования и обвинил депутатов в "парламентском перевороте". После этого его сторонники собрались в редакции одной из местных газет и постановили, что он остается на посту спикера венесуэльского парламента на следующий годовой срок.