Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Так, в этом году в Элисте планируется сдать городскую детскую поликлинику на 550 посещений в смену. В Ставрополе через год введут в строй новый корпус в Краевой детской клинической больнице. В Мурманске до 2024 года проведут реконструкцию всего комплекса областного онкологического диспансера. Всего в списке на софинансирование - 53 объекта, 33 переходят с прошлого года и 20 новых.

В этом году федеральный бюджет профинансирует работы на 35,5 миллиардов рублей, в 2021 году - еще на 29,54 миллиарда и в 2022 году - на 30,5 миллиардов рублей.