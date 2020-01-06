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06.01.2020 11:51
Рубрика: Власть

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи. Средства в течение трех лет будут направлены на строительство в 46 субъектах Федерации новых объектов здравоохранения.
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Так, в этом году в Элисте планируется сдать городскую детскую поликлинику на 550 посещений в смену. В Ставрополе через год введут в строй новый корпус в Краевой детской клинической больнице. В Мурманске до 2024 года проведут реконструкцию всего комплекса областного онкологического диспансера. Всего в списке на софинансирование - 53 объекта, 33 переходят с прошлого года и 20 новых.

В этом году федеральный бюджет профинансирует работы на 35,5 миллиардов рублей, в 2021 году - еще на 29,54 миллиарда и в 2022 году - на 30,5 миллиардов рублей.

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