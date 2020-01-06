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06.01.2020 18:00
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Баскетболисты "Химок" обыграли ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Текст: Анна Козина
Фото: Михаил Синицын
Баскетболисты "Химок" победили московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и прервали серию из четырех побед армейцев в турнире.

Встреча, состоявшаяся на арене в подмосковных Мытищах, завершились со счетом 96:80 (20:21, 25:20, 24:17, 27:22) в пользу "Химок". Самым результативным игроком стал защитник победителей Янис Тимма, набравший 26 очков. На счету Алексея Шведа 18 баллов. В составе ЦСКА больше всех очков заработал форвард Дарран Хиллиард - 24, его одноклубник Майк Джеймс - 20.

Фото: Пресс-служба БК УНИКС.
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Интересно, что "Химки" впервые с 8 февраля 2015 года обыграли ЦСКА на своей площадке в рамках Единой лиги ВТБ в основное время.

В 13 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Химки" одержали 12 побед и проиграли один матч. Подмосковная команда возглавляет турнирную таблицу. ЦСКА идет на втором месте, имея на счету десять побед и четыре поражения.

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