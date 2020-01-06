Библиотеки выдали более 3,8 млн книг по единому читательскому билету

В 2019 году столичные библиотеки выдали почти 4 миллиона книг по единому читательскому билету, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Самыми популярными у читателей были зарубежная фантастика и отечественная художественная литература. По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, единый билет дает возможность брать книги из разных библиотек, не регистрируясь в каждой из них. При этом воспользоваться им можно в 407 из 440 городских библиотек. Их перечень опубликован на портале "Библиогород".

Сергунина также отметила, что единый читательский билет уже оформили 320 тысяч человек. Всего же в читальнях московского департамента культуры по нему выдано более 4,7 миллионов изданий.