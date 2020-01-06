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06.01.2020 12:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Две улицы в центре Москвы перекроют из-за праздничных служб

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

6-7 января в связи с проведением праздничных служб на Рождество в Москве будут перекрыты две улицы возле храма Христа Спасителя, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Фото: Егор Просвирников
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Перекрытия введут на Соймоновском проезде, а также на улице Волхонка от Бульварного кольца до Ленивки. Они будут действовать с 18:00 до четырех утра 7 января.

Изменить свой маршрут придется и тем, планировал проехать по Елоховскому проезду возле Богоявленского собора. Он перекрыт до 21:00 7 января.

Экономика Транспорт Общество Религия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Празднование Православного Рождества

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