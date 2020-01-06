Две улицы в центре Москвы перекроют из-за праздничных служб

6-7 января в связи с проведением праздничных служб на Рождество в Москве будут перекрыты две улицы возле храма Христа Спасителя, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Перекрытия введут на Соймоновском проезде, а также на улице Волхонка от Бульварного кольца до Ленивки. Они будут действовать с 18:00 до четырех утра 7 января.

Изменить свой маршрут придется и тем, планировал проехать по Елоховскому проезду возле Богоявленского собора. Он перекрыт до 21:00 7 января.