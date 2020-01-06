Губернатор Подмосковья исполнил мечту пятилетней Леры из Химок

Лере Тихоновой из подмосковных Химок пять лет, у нее тяжелое заболевание и она мечтала попасть на представление в Большой театр. Ее мечта оказалась в новогоднем шаре на "Елке желаний" в Кремле.

"Елка желаний" - это новогодняя акция, старт которой вот уже второй год подряд дает Владимир Путин. Дети с тяжелыми болезнями пишут о своих сокровенных мечтах, эти письма в виде новогодних украшений оказываются на кремлевской елке, откуда их потом снимают главы российских регионов. Они и работают Дедами Морозами для тех, чьи желания оказываются на елке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев снял с "Елки желаний" три шара. В одном из них было письмо 9-летней Виталины Герасименко из Балашихи, которая захотела принять участие в мастер-классе по вокалу в театре-студии "Непоседы". 14-летней Владислав Попков из Дмитрова попросил ноутбук для учебы и полет на вертолете. А химчанка Лера Тихонова мечтала о Большом театре.

"Детские мечты, эмоции - это самое дорогое, что может быть и для нее, и для нас, - говорит мама Валерии Юлия Маковецкая. - Лера сейчас в том возрасте, когда все это запомнится и у нее на всю жизнь останутся положительные эмоции. Она так радовалась, кричала что наконец-то пойдет на балет".

Помимо билета на балет "Щелкунчик" семье Леры передает ли от губернатора синтезатор для занятия музыкой и специализированное кресло с опорой для ног.