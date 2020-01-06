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06.01.2020 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Какой будет погода на Рождество

Текст: Ольга Игнатова
Мощный атлантический циклон распространил свое влияние до Красноярского края. Поэтому температура в начале новой недели будет теплее обычного на европейской территории на 6-7 градусов, а на азиатской - на 10 и более градусов.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Из-за этого рождественских морозов не прогнозируется. По информации Гидрометцентра России, днем в понедельник, 6 января, преимущественно без осадков, местами гололедица. При слабом западном, юго-западном ветре в Москве до минус 3, в Подмосковье - до минус 6 градусов. В рождественский сочельник температура понемногу начнет понижаться, может идти небольшой снег. Рождественское утро встретит москвичей легким морозцем до минус 5 градусов. Днем прогнозируется небольшой снег, в столичном регионе потеплеет до нуля градусов.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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В завершающий день зимних каникул потепление продолжится. Будет облачно, с небольшими осадками. Ночью ноль, днем 8 января до плюс 3 градусов. Такая же температура сохранится до конца короткой рабочей недели.

Самой холодной рождественская ночь в Москве была в 1891 году, когда воздух остыл до минус 34,8 градуса. А самое теплое Рождество было в 2007-м и 2018 годах, когда максимальная температура достигала плюс 3,5 градуса. Больше всего осадков в Рождество выпало в 1999 году - 10,9 мм, они шли в виде снега и дождя.

Снег на Рождество в Москве бывает не всегда. Так, практически не было снега в 1949, 1952, 1961, 1992, 2007, 2008, 2014 и 2018 годах. Прошлое Рождество было довольно снежным - высота сугробов в Москве составила 36 сантиметров при норме в 25 сантиметров.

Что касается других регионов, то, как уточнила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в Ленинградской области неделя начнется с плюсовых отметок. Осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега. В ночь на Рождество в Северной столице до плюс 2, в праздничный день, 7 января, до плюс 4 градусов.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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На севере - в Архангельской и Вологодской областях - в ночь на Рождество ночью до минус 8 градусов. Днем минус 3-5 градусов, то есть совсем не холодно. В Поволжье в рождественскую ночь - до минус 6-8 градусов в Нижегородской области и севернее. И минус 5 будет в Татарстане и южнее. На Рождество примерно такая же погода. А потом прогнозируется похолодание.

На юге России в рождественскую ночь не жарко - в Краснодаре всего плюс 1 градус. Днем 7 января плюс 3. В Сочи на Рождество до плюс 13 градусов.

На юге Западной Сибири ночью под Рождество около минус 15-ти. В Иркутской области и на юге Красноярского края минус 19-24 градуса. Самая холодная ночь на востоке Чукотки -минус 35 градусов. В Приморье, на юге Сахалина и юге Курильских островов минус 12-17 градусов в ночь под Рождество.

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