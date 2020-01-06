На улице Тверской Москвы начали разборку праздничных конструкций

Центр Москвы в этом году в честь встречи Нового года был объявлен как никогда на длительное время пешеходным - с 28 декабря до 22.00 6 января. Правда, уже вечером 5 января в 22.00 на улице Тверской начали разбирать праздничные конструкции.

Космические корабли и станции, украсившие главную магистраль столицы на новогодние каникулы, а также елки и световые инсталляции, установленные прямо на проезжей части, за предстоящие сутки исчезнут, освобождая привычное место транспорту. И быть может, как стало известно "РГ", если рабочие управятся с разборкой быстрее, машины по Тверской могут пойти раньше - с 18.00.

Впрочем, сам фестиваль "Путешествие в Рождество" еще продолжается. Все праздничные дни на Тверской, Моховой и ряде других улиц в центре Москвы в его рамках шли спектакли, концерты, мастер-классы. Сейчас попасть на них можно еще на других площадках - в парках и городских площадях - до 12 января. До 8 января остаются бесплатными в столице и парковки.