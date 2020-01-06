Новости

Сергей Собянин и Андрей Воробьев покатались на лыжах в Подмосковье 00:34
В центре Багдада вновь раздались взрывы 00:27
На улице Тверской Москвы начали разборку праздничных конструкций 00:17
Мосгаз обновит системы газоснабжения в 30 тысяч квартир москвичей 05.01.2020
Иран объявил о пятом этапе сокращения своих обязательств в ядерной сфере 05.01.2020
Сборная Швеции выиграла бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею 05.01.2020
В Киеве отменили выступление Хакамады из-за ее позиции по Крыму 05.01.2020
Умер Народный артист России Геннадий Пискунов 05.01.2020
Skoda рассказала о новинках для России в 2020 году 05.01.2020
Иран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство Сулеймани 05.01.2020
В Крыму задержан начальник отдела полиции, сбивший трех человек 05.01.2020
МЧС назвало регионы, где неосторожнее всего обращаются с пиротехникой 05.01.2020
До конца года в Москве откроют девять новых станций метро 05.01.2020
США уведомили Ирак об ударе по Сулеймани за несколько минут до атаки 05.01.2020
Хоккеисты России вышли в полуфинал Рождественского турнира в Минске 05.01.2020
В Крыму посоветовали США не тиражировать мифы 05.01.2020
Пять человек погибли и 60 получили ранения в результате крупного ДТП в США 05.01.2020
Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России 05.01.2020
Почему знаменитый ЗИЛ-130 красили только в голубой цвет 05.01.2020
Хирурга-онколога Андрея Павленко похоронят 6 января 05.01.2020
МЦД изменит режим работы в Рождество 05.01.2020
В Иране решат судьбу СВПД с учетом убийства генерала Сулеймани 05.01.2020
Украинские пограничники объяснили, как певец Dr. Alban приехал в Киев 05.01.2020
В Карелии при пожаре в деревянном доме погибли четверо мужчин 05.01.2020
СМИ: Лондон готов поддержать США "Томагавками" в случае конфликта с Ираном 05.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Путь к Рождеству: как узнать хорошего священника
Путь к Рождеству: как узнать хорошего священника
06.01.2020 00:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На улице Тверской Москвы начали разборку праздничных конструкций

Текст: Любовь Проценко

Центр Москвы в этом году в честь встречи Нового года был объявлен как никогда на длительное время пешеходным - с 28 декабря до 22.00 6 января. Правда, уже вечером 5 января в 22.00 на улице Тверской начали разбирать праздничные конструкции.

Почти 7 тысяч человек воспользовались новогодней почтой Московского метро

Космические корабли и станции, украсившие главную магистраль столицы на новогодние каникулы, а также елки и световые инсталляции, установленные прямо на проезжей части, за предстоящие сутки исчезнут, освобождая привычное место транспорту. И быть может, как стало известно "РГ", если рабочие управятся с разборкой быстрее, машины по Тверской могут пойти раньше - с 18.00.

Впрочем, сам фестиваль "Путешествие в Рождество" еще продолжается. Все праздничные дни на Тверской, Моховой и ряде других улиц в центре Москвы в его рамках шли спектакли, концерты, мастер-классы. Сейчас попасть на них можно еще на других площадках - в парках и городских площадях - до 12 января. До 8 января остаются бесплатными в столице и парковки.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Александр Большунов выиграл "Тур де Ски"
В Тегеране ответили на угрозы Трампа нанести удары по Ирану
Хирурга-онколога Андрея Павленко похоронят 6 января
Зеленский улетел на новогодние каникулы в Оман
В Кении совершена атака на базу ВМФ США