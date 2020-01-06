Названы болезни, с которыми нельзя ходить в баню

Баня и парная с высокой температурой противопоказаны при гипертонии и сердечно-сосудистых патологиях, сообщил главный внештатный специалист столичного депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

По словам медика, которого цитирует информагентство "Москва", посещение бани противопоказано людям, страдающим гипертонией, сердечно-сосудистыми патологиями, гепатитом, анемией и эпилепсией. Воздержаться от похода в баню также рекомендовано при обострении кожных заболеваний.

Тяжельников также пояснил, чем опасно посещение бани в нетрезвом виде. Алкоголь расширяет стенки сосудов, при этом такой же эффект происходит и при воздействии высоких температур. Если стенки сосудов слабые, то они могут лопнуть. Такой сценарий становится еще более вероятным, если у человека есть такие заболевания, как атеросклероз, варикоз или гипертония. Если же пострадает сосуд в мозге, то тогда поход в баню может обернуться инсультом.

Еще одна опасность - риск возникновения аритмии при сочетании алкоголя и высоких температур. Аритмия может стать причиной инфаркта.