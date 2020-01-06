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06.01.2020 14:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы болезни, с которыми нельзя ходить в баню

Текст: Иван Пышечкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Баня и парная с высокой температурой противопоказаны при гипертонии и сердечно-сосудистых патологиях, сообщил главный внештатный специалист столичного депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Фото: iStock
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По словам медика, которого цитирует информагентство "Москва", посещение бани противопоказано людям, страдающим гипертонией, сердечно-сосудистыми патологиями, гепатитом, анемией и эпилепсией. Воздержаться от похода в баню также рекомендовано при обострении кожных заболеваний.

Тяжельников также пояснил, чем опасно посещение бани в нетрезвом виде. Алкоголь расширяет стенки сосудов, при этом такой же эффект происходит и при воздействии высоких температур. Если стенки сосудов слабые, то они могут лопнуть. Такой сценарий становится еще более вероятным, если у человека есть такие заболевания, как атеросклероз, варикоз или гипертония. Если же пострадает сосуд в мозге, то тогда поход в баню может обернуться инсультом.

Еще одна опасность - риск возникновения аритмии при сочетании алкоголя и высоких температур. Аритмия может стать причиной инфаркта.

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